El Congrés ha convalidat aquest dimarts el decret que fixa el retorn de l'obligatorietat de dur mascareta a l'exterior. El Consell de Ministres va aprovar la mesura al desembre, just abans de les festes nadalenques, i va rebre multitud de crítiques. En aquest sentit, la Generalitat en va qüestionar l'efectivitat. A PSOE i Unides Podem només s'ha sumat el vot favorable del PNB, el BNG i Compromís. ERC, JxCat, PDeCAT, la CUP, EH Bildu i Més País s'han abstingut mentre que PP, Vox, Cs i UPN han votat en contra. Els grups parlamentaris han criticat que s'hagi inclòs en el text un complement a les pensions mínimes la qual cosa ha frenat que alguns hi votessin en contra.

El decret sobre l'ús de mascaretes inclou un apartat que estableix que els perceptors de les pensions més baixes rebin un pagament extraordinari abans de l'1 d'abril de 2022, el que es coneix com a 'pagueta', que serveix per compensar la pèrdua de poder adquisitiu per l'efecte de l'IPC de 2021. El decret s'ha aprovat amb 162 vots a favor, 28 abstencions i 153 vots en contra. Es tramitarà com a projecte de llei. La majoria de grups parlamentaris han criticat aquesta barreja de temes, que interpreten com un "xantatge". Així ho han expressat ERC, Cs, el PDeCAT, el PNB, EH Bildu, Més País, el BNG o UPN.

El diputat d'ERC Xavier Eritja ha criticat la forma en què es va prendre la decisió d'imposar la mascareta, ja que considera que "no és respectuosa amb la cogovernança". Eritja també ha afirmat que està "fora de lloc" incloure la qüestió de les pensions en el decret. La diputada del PDeCAT, Concep Cañadell, s'ha mostrat en contra de l'obligatorietat de la mascareta a l'aire lliure i ha criticat el "trilerisme" del govern espanyol pel fet d'haver-hi inclòs el punt de les pensions. "Saben que si es votés per separat", la part sobre la mascareta "no tiraria endavant", ha dit. "Així no", ha avisat, i ha explicat l'abstenció "per responsabilitat".

El diputat d'EH Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo ha denunciat la "mala pràctica" del govern espanyol de fer aquesta "barreja" d'afers en un mateix decret i ha avisat que és "l'últim cop" que els abertzales accepten "aquesta mena d'abusos". La diputada de Més País Inés Sabanés ha criticat que s'hi hagi barrejat una "mesura en la qual ningú creu", com és la mascareta a l'exterior, amb el complement a les pensions. Sabanés ha explicat la seva abstenció "per respecte als pensionistes".

La diputada del PNB Josune Gorospe no ha criticat la mesura de la mascareta a l'exterior, ja que ha afirmat que els nacionalistes bascos aposten pel "principi de prudència", però sí que ha censurat la "mala pràctica" d'incloure apartats que no tenen res a veure entre ells. La diputada del PP Ana Pastor ha denunciat que el govern espanyol pren decisions de forma "arbitrària" i "sense criteri tècnic". La diputada de Vox Mercedes Jara ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de tractar de tapar la seva "incompetència" amb la mesura de la mascareta. "Estem farts de tanta imposició sense fonament", ha dit.