La paraula estabilitat ha estat una de les més repetides pel primer ministre portuguès, el socialista António Costa, durant la recent campanya electoral per a les eleccions legislatives celebrades diumenge. Una estabilitat de la qual gaudirà en els propers quatre anys, i que va agrair als seus votants la nit electoral, després d’aconseguir la majoria absoluta a les urnes. Diumenge, els electors d’esquerres van optar per la proposta socialista dels comptes ben fets i van penalitzar les polítiques dels antics socis del Govern, el Bloc d’Esquerda i el Partit Comunista Portuguès, que van rebutjar els pressupostos socialistes el passat octubre per la falta d’acord en mesures com la pujada del salari mínim o en el reforçament del Sistema Nacional de Salut (SNS).

La política econòmica dels socialistes s’ha basat en els darrers dos anys en un equilibri pressupostari que, d’una banda, permetés aprovar suports per a les famílies, els pensionistes i les classes treballadores i, de l’altra, mantenir a ratlla el dèficit i aconseguir reduir l’elevat deute públic que arrossega el país -d’un 131,4% del PIB el tercer trimestre del 2021-, un dels més alts de la Unió Europea. Aquesta estratègia, massa conservadora per als antics socis del Govern, va ser el que va fer implosionar les relacions a l’octubre, i ara que els socialistes ja no necessiten suport extern per tirar endavant les seves polítiques, el temor principal dels partits d’esquerres és que la contenció de la despesa social s’accentuï encara més. Dos objectius ambiciosos Per garantir la sostenibilitat de les seves polítiques socials, el Govern socialista s’ha fixat dos objectius ambiciosos fins al final de la legislatura el 2026. El primer, que el creixement del país durant els propers quatre anys sigui almenys 0,5 punts superior a la mitjana de la Unió Europea i un punt superior al de la zona euro. Les últimes dades econòmiques, publicades ahir, mostren un creixement del 4,9% del PIB el 2021.