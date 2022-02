La reforma laboral continua penjant d’un fil. Finíssim. A 48 hores perquè el ple del Congrés discuteixi i voti el reial decret llei, res no està clar. Ni tan sols és segur que sigui ratificada, encara que el Govern manté el seu optimisme. Però el gran dubte a aclarir continua sent un: amb qui. Quins suports salvaran l’executiu, quins partits el rescataran d’un naufragi que, si es consumés, colpejaria duríssimament el bipartit superat ja l’equador de la legislatura. Tot apunta, per ara, que té més opcions el pla b que no descarten els socialistes i que rebutja Unides Podem. És a dir, una victòria per la mínima amb l’ajuda de Ciutadans, PDeCAT i una constel·lació de partits petits i amb el rebuig d’ERC i PNB. Però la pressió de l’executiu sobre tots dos augmenta. Les negociacions segueixen i ningú, ni tan sols les formacions minoritàries de les quals pot dependre la votació de dijous, mostra completament les seves cartes.

Tot es decidirà, segurament, a l’últim minut, com correspon amb una votació que tots els actors assumeixen com a decisiva i que, si es resol per la dreta, de forma adversa a com volen els morats, podria desencadenar una tensió més gran en la coalició. A l’executiu asseguren que els contactes s’estan intensificant per assegurar cadascun dels vots. En totes les direccions. Per part de Treball, però també del PSOE.

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, s’ha centrat a intentar convèncer els socis d’investidura; els socialistes, també, però han ampliat el ventall cap a altres partits, i no rebutgen que la reforma tiri endavant amb els nou diputats de Cs, encara que està pendent la crida per ratificar el vot per part del ministre de la Presidència, Félix Bolaños. La formació taronja no vol negociar amb el Govern, només posa com a condició per al seu suport que no hi hagi cap canvi en el text acordat amb patronal i sindicats, que és justament el que desitja Pedro Sánchez: que el decret sigui simplement convalidat pel Congrés, sense que es tramiti després com a projecte de llei.

El president no vol esmenes ni canvis perquè tem que els empresaris, que s’han desgastat molt aquests mesos de dures negociacions, s’apartin. El PSOE, de fet, fa molts gestos cap a ells. Ahir, Bolaños va lliurar el pla anual normatiu al cap de la CEOE, Antonio Garamendi, a la seva seu, i avui el cap de la patronal volarà a l’avió de Sánchez cap a Dubai, que acull l’Expo Universal i que celebra el Dia d’Espanya el 2 de febrer.