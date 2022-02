Boris Johnson pretén escapar de les conseqüències del «partygate» duent a terme un retoc del seu equip a Downing Street, segons va anunciar ahir a la Cambra dels Comuns hores després de rebre l’informe oficial sobre les festes durant la pandèmia. Aquestes reunions socials a la residència oficial representen «serioses errades de judici i lideratge» segons les conclusions de Sue Gray donades a conèixer també ahir.

Un resultat parcial, ja que la policia està investigant 12 celebracions a la residència oficial del primer ministre i a l’Oficina del Gabinet. Scotland Yard va confirmar que Gray els ha entregat 300 fotos i 500 pàgines de documents d’aquestes reunions. Una va tenir lloc a l’habitatge privat de Johnson, organitzada per la seva dona, Carrie Symonds, per celebrar el 13 de novembre del 2020 la sortida de Dominic Cummings, l’assessor del primer ministre a qui ella detestava.

L’informe inicial sobre el que va passar al llarg de 20 mesos, que van coincidir amb el confinament i les restriccions per la covid-19, critica l’ambient a Downing Street i els esdeveniments socials en aquest període, que considera «difícils de justificar». Destaca l’«excessiu consum d’alcohol, inapropiat en tota circumstància en un lloc de treball professional».

«Almenys algunes de les recepcions en qüestió representen un seriós incompliment no només dels alts estàndards que s’esperaven dels que treballen al cor del Govern, sinó també dels estàndards que s’esperava de tota la població britànica en aquell moment», afegeix.

L’escrit apunta a «serioses errades de judici i de lideratge a diferents parts del número 10 (la residència oficial) i de l’Oficina del Gabinet en diferents moments». «Alguns dels esdeveniments no s’haurien d’haver permès. D’altres no s’hauria d’haver permès que es convertissin en el que es van convertir», prossegueix. El jardí de Downing Street es va utilitzar com una extensió de les oficines, cosa que, segons l’informe, es comprèn durant la pandèmia, però és inexcusable que es fes servir per celebrar festes. El document conclou que «hi ha molt per aprendre del que ha passat i al que donar una resposta immediata des del Govern». «Això no necessita esperar a que conclogui la investigació de la policia», afirma.

Recull limitat

En el resum de 12 pàgines no es nomena cap dels implicats, inclòs el primer ministre. Es tracta d’un recull limitat dels esdeveniments menys comprometedors dels 16 investigats per Gray. La Policia Metropolitana li havia demanat no incloure algunes parts més greus de la investigació per no interferir amb les indagacions dels agents. El resultat final pot trigar setmanes o mesos.