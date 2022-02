Per camins diferents i possiblement amb objectius finals diferents, la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso; el seu homòleg valencià, el socialista Ximo Puig, i el president català, Pere Aragonès, coincideixen en una cosa: el seu rebuig absolut a la proposta que ha fet arribar el Govern central per obrir el ball d’un nou model de finançament autonòmic per actualitzar un sistema caducat des de fa vuit anys. Tots els governs se senten especialment perjudicats pels càlculs de l’executiu a l’hora de distribuir els recursos. Són números basats a canviar el càlcul de la població «ajustada» de cada autonomia.

La població ajustada és clau perquè determina el repartiment del 75% dels recursos del finançament autonòmic entre les diferents comunitats. A partir de la dada inicial de població real, el sistema calcula les necessitats de despesa de cada comunitat en funció de variables geogràfiques i demogràfiques, com ara la superfície del territori, la dispersió de la població, la insularitat o els trams d’edat de la població.

Segons la Comunitat de Madrid, a l’actual model de finançament autonòmic la diferència entre la població real i l’ajustada supera el 3%, «la qual cosa suposa una pèrdua de finançament de més de 200.000 habitants», segons el Govern autonòmic. Amb la proposta d’Hisenda, la diferència s’elevaria fins al voltant dels 250.000 habitants, i això, segons els càlculs de la comunitat, podria suposar una pèrdua final del 4% en el repartiment del finançament autonòmic, a falta de conèixer possibles canvis a la resta de peces que integren el sistema, més enllà del criteri de població ajustada. Catalunya també considera que el criteri que hauria de prevaldre és el de la població real. A més, el Govern de Madrid critica que la proposta és «escassa i parcial», ja que deixa per a més endavant les reformes que podrien afectar els fons de convergència que serveixen per anivellar el repartiment de recursos.

Principi d’ordinalitat

Entre altres qüestions, Madrid reclama que es respecti el principi d’ordinalitat. Madrid és la comunitat amb més capacitat fiscal per habitant, però quan s’aplica el sistema de finançament actual, la comunitat baixa al lloc número 9 en recursos per habitant ajustat. Segons el principi d’ordinalitat, que també han reclamat governs catalans de color polític diferent, la solidaritat amb la resta de comunitats hauria de tenir com a límit que cap autonomia baixés graons en ingressos del sistema per habitant ajustat.

Per la seva banda, el Govern català ha remès al Ministeri d’Hisenda un document duríssim en què qüestiona totalment els criteris proposats. El conseller d’Economia, Jaume Giró, no pot ser més contundent en el document remès al Govern central en concloure -en un sentit similar al de l’executiu madrileny- que el que planteja el ministeri de María Jesús Montero no és «ni una proposta de reforma del sistema de finançament». Tal com va avançar el mateix Giró, la conselleria rebutja el concepte de població ajustada plantejat per Hisenda i treballa «per aconseguir una sobirania fiscal plena». Giró avisa, com Ayuso, que iniciar la revisió del model de finançament amb una proposta sobre la població ajustada indica que el model global que es proposarà «no millorarà l’autonomia financera de les comunitats autònomes».

En el document, el conseller retreu a Montero que mostri intencions contràries a la d’una autonomia fiscal més gran i a una visió federal de l’Estat: «S’entreveu un model en què prevaldran les necessitats de despesa en lloc de considerar primordial la capacitat tributària de què disposa cada comunitat. Un model de finançament basat en necessitats ens allunya dels models de finançament dels països federals més desenvolupats».

Madrid i Catalunya també rebutgen el criteri de despoblació. Giró demana que s’apliquin polítiques correctives al marge del model i la comunitat que presideix Ayuso apel·la al factor de concentració de la població, que comporta despeses en mobilitat. Els experts valencians també han conclòs que la despoblació no hauria d’aparèixer al càlcul.