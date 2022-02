La Mesa del Congrés donarà suport avui a l’admissió a tràmit perquè es pugui crear una comissió que investigui la pederàstia a l’Església catòlica espanyola. La iniciativa llançada per Unides Podem (UP), ERC i EH Bildu tirarà endavant gràcies al fet que, en aquest òrgan de la cambra baixa, el PSOE unirà els seus vots als dels morats (sis en total) i s’imposaran a la suma dels representants de PP (dos) i Vox (un), que han avançat que s’hi oposaran. Són els quatre grups parlamentaris que tenen representació a la Mesa, que és l’encarregada d’ordenar el treball de la cambra.

Els lletrats del Congrés han analitzat la proposta i no han posat obstacles perquè el Congrés pugui «investigar les agressions sexuals a la infància i l’adolescència» comeses per membres de l’Església. Després de conèixer l’opinió dels experts, fonts de la direcció del grup socialista van informar que hi votaran a favor. Superar aquest primer escull és un èxit per a les organitzacions que fa dècades que reclamen transparència i diligència als religiosos per aclarir els possibles delictes, però no significa que la comissió es creï en les properes setmanes. Ara, la Mesa del Congrés derivarà l’assumpte a la Junta de Portaveus, on hi són representats tots els grups parlamentaris. Aquí és on el PSOE, que passa per una bona etapa de relació amb la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), haurà de tornar a mostrar voluntat d’analitzar els escàndols que han sacsejat l’Església i permetre que la proposta s’inclogui en una sessió plenària.

En tot cas, la setmana que ve no hi ha ple, ja que se celebren les eleccions a Castella i Lleó el dia 13. Si la Junta, de nou amb el suport del PSOE, ho inclou en un ordre del dia, els diputats convocats a l’hemicicle hauran de debatre i decidir si creen o no la comissió de recerca.

Investigar «tots» els casos

El PP i Vox votaran avui en contra a la Mesa. El líder dels populars, Pablo Casado, va explicar que està a favor que s’investiguin els casos de pederàstia, però «tots», a totes les institucions, no només els de l’Església. Amb gravetat, el dirigent conservador va assegurar que, si arriba a la Moncloa, la lluita contra els abusos als menors serà una de les prioritats. «Cometria algun delicte si digués el que jo faria als pederastes en aquest país i a tot el món», va declarar. Casado va al·ludir als casos que s’han conegut a «Balears i València», comunitats presidides per dirigents socialistes.