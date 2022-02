El president del Govern ha rebut l’ajuda de la cap de la Comissió Europea, la conservadora Ursula von der Leyen, en un moment de forta crítica del PP per la gestió dels fons europeus, i a les portes de les eleccions a Castella i Lleó. L’executiu comunitari va felicitar per carta Pedro Sánchez pel «compliment satisfactori» de les 52 primeres fites i objectius compromesos amb Brussel·les i que van permetre el desemborsament dels 10.000 primers milions del pla de recuperació.

La missiva està datada el 25 de gener, encapçalada per un afectuós «estimat Pedro» escrit a mà per Von der Leyen, i rubricada per ella. Però Brussel·les va aclarir hores després, rebaixant l’eufòria del Govern, que era un text de cortesia.

La presidenta de la Comissió indica, això sí, que el bon exercici de l’executiu de coalició va facilitar el camí per a l’alliberament dels primers 10.000 milions, i per tant Espanya es va convertir, recorda, en el primer Estat membre a rebre el primer termini, després del prefinançament (9.000 milions d’euros) pagat a l’agost. «Aquest significatiu èxit testifica tant la qualitat del pla de recuperació espanyol com l’excel·lent cooperació entre les autoritats espanyoles i els serveis de la Comissió», diu.

Von der Leyen també agraeix a Sánchez que li hagi remés el primer informe d’implementació del pla de recuperació.