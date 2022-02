El Govern va aconseguir ahir tirar endavant, amb 162 vots a favor, 153 en contra i 28 abstencions, la convalidació del reial decret llei que recull l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes a l’exterior pel gran increment de casos durant la sisena onada de la pandèmia de covid -19, malgrat les crítiques de l’oposició i dels seus socis parlamentaris.

Durant el debat, les forces polítiques que han donat suport tradicionalment a l’executiu durant aquesta legislatura van avançar que no s’oposarien a la convalidació del decret, però no tant per confiança en la mesura -consideren la majoria que no és efectiva en la sisena onada-, sinó perquè el Govern ha ficat en ella altres assumptes com la revaloració de les pensions amb l’IPC del 2021, cosa que dificultava el vot en contra.

Tot el que envolta les màscares a l’exterior està ple de contradiccions. Els estudis conclouen que la mesura resulta molt poc efectiva, ja que els contagis de coronavirus a l’aire lliure són infreqüents. La majoria dels experts carreguen contra l’enfocament, informen Patricia Martín i Beatriz Pérez. «És una mesura que no té cap justificació científica», assenyala Benito Almirante, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Vall d’Hebron. «Contribueix a la fatiga pandèmica i no crec que sigui una mesura tan eficaç», diu José María Molero, portaveu de malalties infeccioses de la Societat de Metges de Família.