Un dia. Només queda un dia. El temps vola i cada vegada hi ha menys marge per a la negociació. El Govern afronta la decisiva votació de la reforma laboral, la que en un sentit o en un altre serà una de les fites de la legislatura, sense tenir els números cent per cent assegurats i amb una escassíssima comoditat. L’única via que ja sembla transitable és justament la que no volia Unides Podem, la de Ciutadans i els petits partits. Perquè ERC i PNB continuen ancorats en el no. Les converses s’estiraran amb els dos partits fins a l’últim minut, però ja fins i tot els morats -i vet aquí el gir clau- assumeixen que els republicans es mantindran en el rebuig al decret llei. És a dir, ja assumeixen que la convalidació pot prosperar amb l’ajuda dels taronges i sense els socis d’investidura. Els socialistes comparteixen que és «molt difícil» atraure la formació d’Oriol Junqueras, però ho continuaran intentant, i també amb els nacionalistes bascos, per disposar d’un matalàs més gran. Perquè l’executiu s’exposa a una arriscadíssima jugada: que el text aconsegueixi ser ratificat pel Congrés per un sol vot. O potser tres, en el millor dels escenaris. Una abstenció de darrera hora d’ERC o del PNB evitaria ensurts, i això és el que vol el Govern.

Yolanda Díaz va mostrar clarament aquest punt d’inflexió en arribar a la sessió de control al Senat. La vicepresidenta necessitava reconduir el seu relat després que durant setmanes incidís en què la reforma havia de sortir endavant amb la majoria d’investidura, malgrat que en el PSOE no menyspreaven l’auxili de Cs. Ella va confirmar els suports de Terol Existeix (un diputat), PRC (1), Coalició Canària (1) i Nova Canàries (1), que se sumaven als ratificats al matí de Més País (2) i Compromís (1). Va ignorar, això sí, els taronges. Però ja no va posar l’accent en els socis habituals: va assenyalar que el Govern segueix «negociant amb totes les formacions polítiques» i que «l’important» és que la norma «tiri endavant». És a dir, que sigui aprovada, sense importar amb qui. El decret llei, va dir, és un «acord de país» que «hauria de ser avalat per tota la cambra». Justament l’argument que ha utilitzat el PSOE des del principi. Però Díaz va llançar la càrrega de més profunditat quan li van preguntar si hi havia opcions amb ERC o el PNB: «Estem negociant, però sóc molt clara. Han d’explicar els que estan en el no el que passarà, si d’ells depèn, amb el manteniment de la reforma del PP». La vicepresidenta volia situar ERC davant del mirall: que sigui ella qui digui «no a la ultraactivitat dels convenis» o als «increments salarials dels treballadors fràgils». La ministra de Treball va insistir que la reforma és vigent des del 31 de desembre i que avui es coneixeran bones dades de contractació indefinida. En privat, l’entorn directe de Díaz mostrava la seva indignació amb ERC. Són conscients que la vicepresidenta competeix amb ells per part de l’electorat d’esquerres a Catalunya, i també que els republicans busquen «afeblir-la» fent veure que la reforma laboral s’aprova amb els vots de la dreta.