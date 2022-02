Els Estats Units enviarà 3.000 tropes a l'est d'Europa per les tensions entre Rússia i Ucraïna, segons publica The New York Times citant fonts de la Casa Blanca. L'objectiu seria reforçar la seguretat dels països membres de l'OTAN a la regió. Així, els efectius militars es desplegaran sobretot a Polònia i Romania. Aquest moviment del president dels EUA, Joe Biden, arriba just un dia després que el president rus, Vladímir Putin, recriminés a Washington el rebuig a les seves demandes.

«Estem analitzant al detall la resposta escrita que vam rebre dels EUA i de l'OTAN el 26 de gener, però ja està clar, vaig informar el primer ministre al respecte, que s'han ignorat les principals preocupacions de Rússia», va dir dimarts Putin, que de totes maneres, assegura que vol continuar dialogant. En l'últim mes, Moscou ha mantingut diverses rondes de negociacions amb Washington i l'OTAN on ha exigit garanties que els ucraïnesos no formaran part de l'aliança militar atlàntica. Tant els EUA com l'OTAN han reiterat contínuament que no tancaran la porta a cap país. Tensió militar Més de 100.000 soldats russos estan desplegats des de fa mesos a la frontera amb Ucraïna, prop del Donbas, territori parcialment controlat per rebels prorussos. Incapaç d'avançar per la via diplomàtica, l'OTAN està reforçant la seva presència militar a l'Europa de l'est, especialment al Mar Negre i al Mar Bàltic. Reforç del flanc oriental Washington ha decidit aquest dimecres que també reforçarà el flanc oriental a Europa. Segons ha explicat el portaveu del Pentàgon, unes 2.000 tropes es desplaçaran des dels EUA a Polònia i Alemanya en els pròxims dies. A més, mouran a Romania uns 1.000 efectius nord-americans que actualment es troben territori alemany. El Pentàgon assegura que l'enviament de tropes només pretén mostrar suport als aliats de l'OTAN que se senten amenaçats pels moviments militars russos prop d'Ucraïna. «Aquestes forces no lluitaran a Ucraïna», ha remarcat Kirby.