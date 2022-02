El Consell Interterritorial de Sanitat Pública ha acordat aquest dimecres crear un registre estatal de vacunació. La secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón, ha dit que serà un sistema d'informació per accedir a l'historial de vacunes de tots els habitants de l'Estat des de qualsevol punt del territori. El registre, que es preveu començar a testar al llarg del 2023, es fa a partir del registre de vacunació de la covid-19, que acumula 90 milions d'entrades. D'altra banda, la reunió entre Ministeri de Sanitat i consellers autonòmics del ram no ha servit per arribar a cap acord sobre la retirada de la mascareta a l'espai públic. La ministra Carolina Darias ha recordat que és «temporal» i ha assegurat que s'està en el camí «adequat».

L'ús de mascaretes en exteriors divideix a les comunitats: no totes volen treure-la Darias ha admès que, tot i no estar a l'ordre del dia, «algunes Comunitats Autònomes han manifestat la seva opinió al respecte» de la mascareta. Aquest matí, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat que demanaria a la reunió retirar aquesta mesura de protecció i afegia que, a parer seu, el Ministeri seria «receptiu». La ministra ha recordat que en el seu moment, «el 22 de desembre i fins i tot abans», presidents «de tot signe polític» van demanar que s'instaurés la mesura per obligar a dur la mascareta al carrer. Per això, ha afegit, el president espanyol, Pedro Sánchez, va adoptar la decisió d'instaurar-la «durant el temps imprescindible». També ha recordat que quan es va adoptar la decisió «estàvem a l'avantsala de les festes de Nadal», i ha reiterat que va ser una mesura demanada «pràcticament per la majoria» de les Autonomies.