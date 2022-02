La via diplomàtica entre Moscou i Washington per afrontar la crisi d’Ucraïna continua oberta i activa, però per ara no hi ha gaires indicis que apuntin a una potencial desescalada de les tensions. Ahir, en les primeres declaracions públiques des d’una roda de premsa que va oferir el 23 de desembre, el president rus, Vladímir Putin, va acusar els Estats Units d’estar provocant Moscou perquè iniciï un conflicte armat a Ucraïna, un país al qual va assegurar que Washington està utilitzant com a «simple instrument» per «contenir el desenvolupament de Rússia».

El president rus va advertir que amb les seves accions els Estats Units estan intentant «arrossegar Ucraïna a l’OTAN, emplaçar-hi armament ofensiu i encoratjar els ultranacionalistes a arreglar l’assumpte del Donbàs i de Crimea per la via militar, de manera que també ens empenyerien a un conflicte armat».