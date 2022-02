El client d’un bar de Màlaga va començar a trobar-se malament i els treballadors van sol·licitar la presència d’una ambulància. El diagnòstic dels sanitaris va ser clar: simulació d’asfíxia per tal de no abonar la consumició. L’import ascendia a 26 euros. Amb el seu pla al descobert, l’home va començar a insultar-los i a intentar agredir-los. L’incident va convocar la Policia Nacional, els agents de la qual van acabar arrestant l’individu, un espanyol de 53 anys, com a presumpte responsable d’un delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat.

El ‘sinpa’ frustrat es va produir sobre les 20:00 hores de diumenge passat, 30 de gener. La Sala del 091 de la Policia Nacional va rebre la trucada d’un sanitari sol·licitant la presència d’una patrulla a un establiment del carrer Molina Lario, al cor de la capital malaguenya. Segons la versió del requeridor, van acudir a un bar després de la trucada dels treballadors per la indisposició d’un client. No obstant, quan els sanitaris van acabar d’atendre aquesta persona els hauria intentat agredir. A l’arribar a l’establiment, els policies es van entrevistar amb els sanitaris i aquests van detallar que van acudir a l’establiment per atendre un home que suposadament presentava símptomes d’asfíxia. Després que el metge s’adonés que el pacient fingia la malaltia per no abonar la factura del local, l’home, que minuts abans suposadament no podia respirar, va començar a proferir insults i amenaces contra l’equip mèdic, i fins i tot va pretendre accedir a l’interior de l’ambulància per agredir l’equip mèdic. La patrulla va procedir a la identificació i detenció de l’agressor, que durant el desenvolupament de la intervenció va presentar una actitud agressiva en vista dels agents. Finalment, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat i posat a disposició de l’autoritat judicial.