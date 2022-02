Tot i l’enorme pressió política i la polèmica suscitada els últims mesos, les inversions en projectes de gas natural i d’energia nuclear portaran l’etiqueta de «verdes» i «sostenibles». La Comissió Europea va aprovar ahir el controvertit acte delegat complementari sobre taxonomia, un sistema de classificació per permetre als inversors planificar les seves inversions i identificar activitats sostenibles amb els objectius climàtics i que garanteixin la transició energètica. Segons Brussel·les, tant la nuclear com el gas natural són energies clau per garantir aquesta «transició» i s’han de poder utilitzar com a «pont» cap a un sistema més net i una economia descarbonitzada.

«Durant aquesta transició haurem d’acceptar solucions imperfectes. Aquest acte delegat és potser imperfecte però és una solució real que ens acosta cap a la neutralitat climàtica», va justificar la comissària de serveis financers, Mairead McGuinnes, durant la presentació d’una eina destinada a orientar les inversions del sector financer, que no és un «instrument de política energètica» perquè els Estats membres continuaran sent els responsables de fixar el seu «mix energètic» i de decidir quines energies utilitzen, però que ofereix «transparència» per conèixer quins projectes poden complir els requisits de sostenibilitat.

«Hem d’allunyar-nos de fonts d’energia nocives com el carbó que avui suposen el 15% de la producció d’electricitat a Europa i per fer-ho hem d’utilitzar tots els instruments que tenim», va insistir la comissària irlandesa. Això, segons la seva opinió, significa utilitzar el gas natural i l’energia nuclear com a solució de transició. En el cas del gas, Brussel·les proposa que siguin considerades sostenibles les inversions en plantes que emetin menys de 270 grams de CO2 per kWh sempre que el permís s’obtingui fins al 31 de desembre de 2030 o menys de 100 grams al conjunt de la seva vida útil. Quant a l’energia nuclear, per obtenir l’etiqueta de sostenible l’autorització per a la renovació d’instal·lacions ja existents es podrà sol·licitar fins a l’any 2040

«El gas i l’energia nuclear no són neutrals climàticament. No són renovables i sabem que no són verds per se», admeten fonts comunitàries sobre les crítiques rebudes de governs, partits i societat civil. Per a Brussel·les, però, totes dues són claus per aconseguir «la transició cap a un sistema energètic sostenible».

Començant per aconseguir la neutralitat climàtica l’any 2050, a la qual s’han compromès els Vint-i-set, requerirà inversions massives -uns 350.000 milions d’euros anuals-, que hauran d’arribar sobretot del sector privat perquè «els diners públics simplement no seran suficients», apunten les fonts, que qualifiquen la proposta realitzada de «realista i pragmàtica».

Les divergències són evidents i hi haurà molt de debat. El pas següent serà l’examen per part del Consell i l’Eurocambra. Com que es tracta d’un acte delegat, ni l’Eurocambra ni els governs podran esmenar els plans de Brussel·les, encara que sí que podran tombar-los. Per això, però, necessitaran una forta majoria.