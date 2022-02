Candela Peña ha viscut un autèntic malson durant els darrers vuit mesos. La reconeguda actriu ha estat víctima d’un ciberassetjament continuat, arribant a rebre amenaces de mort dirigides també al seu fill menor. Ahir es va conèixer que agents de la Policia Nacional han detingut a Barcelona la presumpta autora d’aquests delictes, una dona de 22 anys.

La detinguda, que va arribar a publicar una fotografia del menor al costat del missatge «et juro que el mataré», vigilava i controlava els moviments de Candela Peña i sabia on era a cada moment, segons Europa Press.

El passat mes de maig, la protagonista de la sèrie Hierro va fer públics a les seves xarxes socials els missatges amenaçadors que estava rebent tant ella com el seu fill. «No sé on va fer aquesta foto. Estic aterrida. Ajuda», va arribar a escriure Peña, que no va dubtar a posar aquest assumpte a les mans de la policia.