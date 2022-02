Una jutgessa ha decidit concedir el poder de decisió sobre vacunar o no a un menor al seu pare, que s'oposa a fer-ho. Tret que els progenitors acordin de mutu acord posar-li la injecció, el nen no es podrà vacunar perquè la magistrada considera que la malaltia per a aquest rang d'edat suposa un risc inferior a altres activitats, com per exemple "viatjar com a ocupant en un vehicle de motor". L'acte, al qual ha tingut accés El Periodico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, desplega durant 23 pàgines diferents dades i estudis sobre els riscos de la covid per als menors i els que podrien tenir les vacunes. Finalment, la magistrada acaba qüestionant les recomanacions sanitàries espanyoles, obertament partidàries de la vacunació de tota la població a partir dels 5 anys. La jutgessa de Palència, com ja ho va fer una d'Alacant i una altra de Tenerife, en resolucions que poden ser recorregudes, afirma que és partidària d'una posició "conservadora" davant de la qüestió que enfronta als pares i, per tant, li dóna el poder de decisió durant els dos anys següents al pare, que s'oposa a inocular al nen davant de la malaltia.