És gairebé un must en aquests temps líquids de la coalició: negociació fins a ultimíssima hora amb els grups. A darrera hora, però amb resultat a favor del Govern. També ha passat amb la reforma laboral, el projecte estrella de Yolanda Díaz, la norma que per a Unides Podem compensava una legislatura i la seva entrada al Gabinet. El text que encarna el pas de l’equador de legislatura per a Pedro Sánchez i la mesura icona dels compromisos contrets amb Brussel·les a canvi dels fons europeus. Tot això convergia en un reial decret llei de 54 pàgines, producte de l’acord amb patronal i sindicats, que aconseguirà avui la convalidació necessària del Congrés per continuar vigent i enterrar, ja sí, la legislació del PP del 2012.

Després del sí del PDeCAT i Unió del Poble Navarrès, aconseguit ahir a la tarda, el Govern acudeix tranquil al debat, amb la garantia que compta amb el suport de 176 vots, pels 173 que tindrà en contra. Aprovarà la reforma, si no hi ha sorpreses ni errors fatals, per un ajustadíssim marge de tres vots. Però la negociació segueix oberta, sobretot amb el PNB, ja que l’executiu busca un matalàs més gran per evitar contratemps. Les possibilitats que els nacionalistes bascos i ERC virin almenys cap a l’abstenció són, però, mínimes. Els 176 vots els aporten PSOE (120 diputats), Unides Podem (34), Ciutadans (9), Més País (2), Compromís (1), Terol Existeix (1), Coalició Canària (1), Nova Canàries (1), PRC (1), i els dos últims partits a sumar-se, PDeCAT (4) i UPN (2). En el «no» se situen PP (88), Vox (52), Bildu (5), Junts (4), CUP (2), BNG (1), Fòrum Astúries (1), l’exdiputat de Cs Pablo Cambronero i, amb gairebé total seguretat, ERC (13) i PNB (6). El bipartit salvarà el decret, però no serà una jornada feliç a la cambra baixa. La votació, agafada amb agulles i fruit de delicats equilibris, deixarà moltes ferides. S’acaba amb la majoria d’investidura i qualla una suma alternativa en què convergeixen dretes i esquerres i que alimenta el fantasma de la geometria variable tan desitjada per Sánchez i de la qual tant abominava Unides Podem. Per a Díaz és, de fet, un èxit molt amarg, perquè la seva pretensió d’agrupar els socis habituals al voltant del seu projecte emblemàtic naufraga. Però ella, com els seus companys d’Unides Podem, va començar a carregar durament contra els republicans. Els morats necessitaven recollir cable, reconduir el seu relat: admetre que el text prosperava amb la dreta i amb el cop de porta d’ERC, en què ha operat, segons l’anàlisi compartida amb els socialistes i altres forces, el desig d’atiar la vicepresidenta, intentant retallar la seva estrella electoral. Per a la formació independentista, el decret es queda curt, tot i que l’avalin CCOO i UGT, sindicats majoritaris a Catalunya. La via Cs va ser aquella en què va confiar el PSOE quan va percebre que ERC i PNB es mantenien rocosos i la que ara li permet vestir-se d’opció centrada a les portes de les eleccions de Castella i Lleó del 13-F. Però la dreta també està dividida: taronges, PDeCAT, CC i UPN pugen al sí, tenint en compte la petició de la patronal, mentre PP i Vox es mantenen en el no, bàndol que comparteixen ERC (molt pressionada pels sindicats), PNB i Bildu. UPN és, a més, soci electoral dels populars a Navarra i sol concertar el seu suport amb ells. La reforma dibuixa, doncs, importants fissures en totes les direccions. La d’ahir va ser una llarga jornada de negociacions. A primera hora, es van succeir les crides de les vicepresidentes Nadia Calviño i Yolanda Díaz als grups. Aquesta abandonava el ple al costat de Félix Bolaños, el «partenaire» socialista de la negociació, per evidenciar la unitat d’acció de l’executiu. Cert: amb el pas de hores, mentre es confirmava la via Cs, la vicepresidenta va sincronitzar el seu discurs amb el soci majoritari i emfatitzava que l’important era que el decret sortís, al marge de amb qui. «Acord de país» L’apel·lació als grups la va avalar des d’Emirats el mateix Sánchez. El cap de l’executiu, que va presidir el Dia d’Espanya a l’Expo Universal de Dubai, va insistir que la reforma és un «acord de país» que ha de ser convalidat en els seus termes perquè representa «tothom». No descartava cap vot ni donava res per fet. Això sí, va donar un encàrrec als socis: l’«estabilitat política està garantida» al marge de la votació. La intenció és «culminar» la legislatura i convocar eleccions quan conclogui la presidència espanyola de la UE, el desembre del 2023. Els números ja surten al Govern. Però justos. Per això segueix oberta la línia de diàleg amb ERC i el PNB, i continuarà fins a última hora. Però la part socialista de l’executiu ja assumia que seria difícil atreure’ls. Més encara als republicans, que acusen Díaz d’haver-se «passat de frenada» en donar per fet el seu suport.