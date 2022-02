El Tribunal d'Apel·lació de Gant ha ajornat la vista per reexaminar el cas per l'extradició del raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, al 7 d'abril. Després que el Tribunal de Cassació ordenés revisar el rebuig inicial d'Apel·lació a entregar el cantant a Espanya, una nova sala ha celebrat aquest dijous la primera audiència judicial per començar a estudiar l'euroordre contra el raper condemnat a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces. Els magistrats han donat temps a les parts per presentar les al·legacions per escrit i les ha convocat a una segona vista més endavant. Cassació només va exigir que es repetís el judici pel delicte d'injúries a la corona, la resta ja estan descartats.

«La justícia belga sempre ha demostrat ser justa i jo estic content que hagin fet la seva feina encara que no hagi anat a favor meu», ha afirmat Valtònyc en sortir dels jutjats. El mallorquí de 28 anys ha dit que afronta la repetició del judici «tranquil»: «Ningú va dir que seria fàcil». Valtònyc ha recriminat a la fiscalia belga que intenti extradir-lo per injúries comunes. «Si volen fer passar el rei com a persona civil, que aprofitin i el jutgin com a tal a Espanya i li aixequin els privilegis», ha dit. Encara que acceptin l'euroordre per aquest crim, l'advocat Simon Bekaert ha avisat que Apel·lació pot denegar igualment l'entrega del cantant per risc de vulneració de drets fonamentals. En aquest cas, del dret a la lliure expressió. No obstant això, Bekaert ha admès que no poden estar completament «segurs» que no s'acceptarà l'extradició.

El cas Valtònyc

Des del 2018, Valtònyc lluita contra l'ordre d'extradició d'Espanya, que el reclama per complir la condemna de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de les seves cançons. Igual que un tribunal de primera instància, el Tribunal d'Apel·lació de Gant va denegar l'entrega el desembre del 2021 en considerar que cap dels tres crims és punible a Bèlgica. Per acceptar una euroordre, cal que els crims siguin equiparables al país que examina la petició d'extradició, segons marca la normativa europea.

La queixa de Cassació

Arran d'un recurs de la fiscalia belga, Cassació va revisar la sentència del Tribunal d'Apel·lació de Gant i la va acceptar parcialment. En la sentència publicada, Cassació critica que Apel·lació digués que els insults de Valtònyc a la monarquia espanyola «no estan penalitzats en la legislació belga per cap altra disposició que no sigui la llei del 1847», que imposa penes de fins a 3 anys de presó per injúries a la corona. «Tanmateix, no va examinar si els fets, tenint en compte la sentència del Tribunal Constitucional del 28 d'octubre del 2021, no són punibles amb els articles 275-277 i 444, 445, 448 i 449 del codi penal».

Els articles 275-277 del codi penal belga castiguen els insults contra funcionaris públics i figures constitucionals amb penes de fins a un mes de presó. Els altres articles fan referència als delictes de la difamació i insults en general, penats amb fins a un any de presó i de dos mesos, respectivament. Tal com assenyala Cassació, el tribunal de Gant haurà de tenir en compte la sentència del Tribunal Constitucional belga, on s'indica que les opinions crítiques contra institucions, personatges públics o el sistema constitucional d'un estat s'emmarquen en la llibertat d'expressió, tal com marca la jurisprudència d'Estrasburg.

Repetició del judici

El Tribunal d'Apel·lació de Gant ha de revisar si els insults de Valtònyc al rei serien un delicte a Bèlgica segons el codi penal del país. A petició de Cassació, una nova sala de jutges ha de reexaminar el cas, però només per aquest delicte i tenint en compte les instruccions de Cassació. Una extradició per enaltiment del terrorisme i amenaces ja queda descartada.