La reforma laboral ha quedat convalidada per la mínima -175 vots a favor i 174 en contra- gràcies a un vot «per error» del diputat del PP per Cáceres Alberto Casero, que ha quedat comptabilitzat en el bloc del 'sí'. Si no fos per aquest vot, la reforma hauria quedat derogada perquè finalment els dos diputats d'UPN que havien de garantir-ne l'aprovació amb un 'sí' han trencat la disciplina de vot i ho han fet en contra. Fonts del PP han assegurat que hi ha hagut un error al sistema de votació telemàtica perquè Casero havia fet un 'no' però li va aparèixer un 'sí' al resguard de votació, i per aquest motiu ha demanat infructuosament fer un vot presencial al Congrés, però la presidència li ho ha impedit adduint que ja havia votat.

En acabar les votacions la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha demanat la paraula a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per denunciar que abans de la votació s'havia comunicat a la Mesa un «error informàtic» en aquesta votació. Batet li ha dit que la Mesa coneixia la queixa i que aquesta «és una qüestió tècnica de la Mesa i no de coneixement del ple», motiu pel qual no li ha donat la paraula.