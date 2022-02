La llei de famílies que prepara Ione Belarra es carrega cada cop més de grans mesures. La ministra de Drets Socials i Agenda 2030 va anunciar ahir que pretén introduir a la futura normativa un permís retribuït de set dies a l’any per atendre un familiar o convivent. Fins a nou dies en cas que es requereixi traslladar-se a una altra comunitat autònoma. «La covid ens ha ensenyat com és d’important cuidar-nos i tenir temps per cuidar els altres, i són lliçons que han vingut per quedar-se», va reivindicar la líder de Podem en un acte amb membres de l’OCDE i de la Comissió Europea. «Pensem que Espanya s’ha de començar a homologar amb altres països de la Unió Europea i establir un permís de cura, almenys de set dies a l’any per persona, que estigui 100% remunerat», va avisar Belarra durant un acte programat per analitzar el Llibre Blanc elaborat per l’OCDE i on es diagnostica la situació actual de protecció familiar a Espanya i planteja un conjunt de recomanacions.

«Tranquil·litat a les famílies» Entre elles hi ha la creació d’un permís parental retribuït, que es podria utilitzar per prolongar el període de cura del nen o quan sorgeixi una necessitat específica com una malaltia del menor o un tancament temporal de l’escola bressol. La responsable de Drets Socials va explicar que la intenció és que aquesta mesura s’integri a la llei de famílies que està preparant el ministeri. Belarra, amb la ministra d’Igualtat, Irene Montero, va reivindicar la necessitat «un permís que doni tranquil·litat a les famílies quan necessitin estar a prop dels seus». La secretària general dels morats va destacar la importància de «més polítiques de conciliació» que evitin que les famílies «sobrevisquin ofegades cada dia». La llei de famílies, que Belarra portarà al Consell de Ministres en els propers mesos, inclouria, per tant, un permís per cura retribuït de fins a nou dies (en el cas que suposi un desplaçament a una altra comunitat autònoma) i de set (si és a l’autonomia de residència). En aquests moments, la legislació preveu només dos dies, lluny del que es planteja des de la Unió Europea, que recomana un permís d’aquest tipus de cinc dies a l’any en una directiva del 2019. A més, la proposta elimina l’exigència actual que es tracti d’una malaltia greu per poder fer ús d’aquest permís retribuït, de manera que es podria aplicar en els casos de covid o similars. Tot i això, la tramitació de la norma podria allargar-se fins al final de la legislatura, per la qual cosa arribaria tard per cobrir les situacions actuals. D’altra banda, la proposta és que aquest permís s’estengui per cuidar qualsevol convivent, cosa que se sumaria al reconeixement actual de persones en segon grau de consanguinitat. Les propostes de l’OCDE prenen rellevància, sobretot, davant la imminent redacció de la llei de famílies en què Belarra fa mesos que treballa i està cridada a ser el seu projecte estrella. La norma, que rep un suport amb les demandes plantejades per aquest organisme internacional, busca reconèixer la diversitat familiar i la necessitat de suports que tenen unitats familiars com les monoparentals, les de parts múltiples, les que tenen algun membre amb discapacitat o les famílies LGTBI. Actualment, l’únic marc legal en aquesta matèria vigent és la llei del 2033 sobre protecció de les famílies nombroses. La directora de Suport a les Reformes dels Estats Membres de la Comissió Europea, Nathalie Berger, va reclamar tirar endavant una llei «coherent i àmpliament consensuada». Segons va dir, la norma ha de ser «capaç d’atendre les necessitats de totes les famílies».