L’Estat Islàmic (EI) s’ha tornat a quedar sense líder. El president dels Estats Units, Joe Biden, va confirmar ahir la mort de l’actual dirigent de l’organització terrorista, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, durant una operació portada a terme a la matinada per forces especials nord-americanes a Atme, a la província siriana d’Idlib. Situada al nord-oest del país, a prop de la frontera amb Turquia, Idlib és l’últim gran feu per als gihadistes de l’EI a Síria.

Almenys 13 civils, incloent-hi quatre dones i sis nens, segons van confirmar l’Observatori Sirià de Drets Humans i Unicef, van morir durant l’operació de les forces especials. Biden va explicar que Al-Quraishi va fer explotar una bomba davant l’arribada dels militars que va destrossar el tercer pis de la casa on residia, matant part de la família.

Biden va qualificar com un «últim acte de covardia desesperada» aquesta acció del líder terrorista, que té ressons del que va passar l’octubre del 2019 a l’última gran operació contra l’EI a Idlib i en què sota l’autorització de Donald Trump es va acabar amb la vida de l’anterior líder de l’EI, Abu Bakr al-Bagdadi, que va fer esclatar una armilla bomba davant l’arribada dels soldats nord-americans.

«Un missatge als terroristes»

«Gràcies a la valentia de les nostres tropes aquest horrible líder terrorista ha deixat d’existir», va assegurar el president nord-americà en una declaració institucional a la Casa Blanca en què va confirmar la mort d’Al-Quraishi, a qui es va referir com a Haji Abdul·là i al qual va atribuir una lletania de crims, incloent-hi la massacre de jazadís a l’Iraq o la direcció d’un assalt el mes passat contra una presó a l’est de Síria. Biden també va voler que es llegeixi l’operació com «un contundent missatge a terroristes a tot el món». «Us perseguirem i us trobarem», va dir.

Dues dotzenes de soldats

L’operació va ser executada per dues dotzenes d’integrants de comandos de forces d’elit, que van arribar amb el suport d’helicòpters armats, drons també armats i avions d’atac. Segons va explicar Biden, va instruir el Departament de Defensa perquè «prengués totes les precaucions possibles per minimitzar les víctimes civils» i per això es va optar per no bombardejar la residència on s’havia localitzat Al-Quraishi, sinó per emprendre la missió més arriscada. Testimonis locals van explicar a mitjans com The Washington Post que l’operació es va iniciar cap a la una de la matinada hora local i es va allargar durant un parell d’hores, en què es va produir foc creuat.

Planificada des de fa mesos

Fonts de l’Administració nord-americana van explicar que l’operació, a la qual el president dels EUA va donar llum verda dimarts passat, s’havia planificat mesos després que es confirmés, el desembre passat, la ubicació d’Al-Quraish. Segons aquestes fonts oficials, a la primera planta de la residència s’havien instal·lat famílies de civils com a escuts humans i a la segona vivia un lloctinent del líder terrorista amb la seva dona i els seus fills.

El lloctinent i la dona van morir a l’operació però almenys vuit nens dels dos pisos van poder fugir segons la versió nord-americana. Aquesta també assegura que s’havia estudiat la força de l’edifici i s’havia calculat que no s’esfondraria fins i tot si Al-Quraishi feia esclatar una bomba a la planta superior, un dels temes centrals que es va discutir amb Biden abans que aprovés la missió.

A la regió d’Idlib, darrer bastió de l’oposició gihadista al règim de Bashar al-Assad, hi viuen més de tres milions de persones i a la localitat d’Atme, on es va desenvolupar l’operació, hi ha un gran camp per a desplaçats interns per la llarga contesa, una circumstància que segons els nord-americans els terroristes utilitzen per amagar-se entre els civils.