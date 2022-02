Equips de rescat han treballat tota la nit en una carrera contra el rellotge per intentar salvar el Rayan, el nen de 5 anys atrapat en un profund pou al nord del Marroc, un país en suspens per aquest drama. Un cas que fa inevitable recordar el Julen, que va morir en un pou de Màlaga el gener del 2019.

Les operacions de rescat es van intensificar a la nit entorn del pou, on estan obrint un altre forat continu, i podrien seguir fins al matí, va constatar l’AFP.

Els treballs d’excavació «han arribat a més de 27 metres, amb l’esperança d’arribar als 32 en les pròximes hores, abans de cavar una bretxa horitzontal entre el forat i el pou per rescatar el nen», va indicar l’agenda de premsa MAP.

A les xarxes les mostres de suport, així com els vídeos del rescat, són nombrosos.

🚨🇲🇦| Cela fait presque 55 heures que Rayan, 5 ans, est bloqué au fond d’un puits étroit.



A 5 mètres du but, les secouristes butent malheureusement contre un terrain rocheux qui rend très difficiles les travaux d’excavation. pic.twitter.com/zwr8RutgbR — Le360 (@Le360fr) 3 de febrero de 2022

Un equip mèdic ha sigut desplegat al lloc de l’accident per «fer els exàmens inicials i les intervencions de reanimació del nen una vegada rescatat», va afegir MAP. També hi ha un helicòpter de la gendarmeria a punt per a la seva evacuació a un hospital pròxim.

Els socorristes estan sent assessorats per un equip de topògrafs al lloc.

Tercera nit

El petit Rayan va caure accidentalment dimarts a la nit al pou sec de 32 metres de profunditat, estret i de difícil accés, excavat als voltants de casa seva en un poblet pròxim a la localitat de Bab Berred, al nord del Marroc.

«En un moment d’inatenció, el petit va caure al pou que estava preparant. No vaig poder aclucar l’ull en tota la nit», va declarar el pare del Rayan al portal d’informació local Le360.

«El Rayan és molt estimat aquí al poble, no només a casa. El trobo a faltar, ja fa tres nits», va dir a AFP la seva àvia Laaziza.

Segons l’agència de notícies MAP, els rescatadors van poder subministrar al nen «aigua i oxigen a través de tubs».

«El salvament del nen s’acosta [...] Els nostres cors estan amb la família i resem a Déu perquè torni a retrobar-se amb els seus familiars el més aviat possible», va declarar el portaveu de l’Executiu, Mustapha Baitas, després d’un consell de Govern.

Excavació al voltant

Els equips de rescat, mobilitzats des de fa més de 48 hores, no van poder baixar directament al pou perquè «el diàmetre és inferior a 45 centímetres», va indicar Abdelhabi Temrani, responsable de les operacions, a la televisió pública Al-Oula.

Els rescatadors també van pensar a «ampliar el diàmetre del pou però això no era possible pel tipus de terra, que podia portar a un ensorrament», va explicar per la seva banda el portaveu del Govern.

Per això, es va optar per excavar al voltant del pou.

La situació del menor ha despertat una profunda emoció al país i ha donat lloc a mostres de solidaritat a les xarxes socials.

L’etiqueta #salveuelrayan (en àrab) figurava entre les principals tendències de Twitter dijous a la tarda.

El futbolista marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi va compartir a Instagram una il·lustració amb les emoticones d’un cor partit i dues mans juntes, en senyal d’oració. I el jugador de futbol algerià Riyad Mahrez, del Manchester City, va compartir a Facebook una foto del Rayan amb l’etiqueta #StayStrong («sigues fort»).