Algun dia havia de passar. Per primera vegada a la seva història, Facebook perd usuaris diaris. L’últim trimestre del 2021, el gegant de les xarxes socials va registrar un descens de fins a 500.000 usuaris, fet que l’ha portat a la seva primera reculada des de la fundació de l’empresa el 2004, fa 17 anys. Amb tot, Facebook passa a tenir 1.929 milions d’usuaris diaris actius a tot el món, cosa que continua mantenint-la com la plataforma digital més popular. Encara que aquest descens pugui semblar petit en termes generals, la xifra certifica la preocupació de la companyia nord-americana per un alentiment del creixement i dels ingressos que obté per publicitat, un problema que arrossega des de fa anys.