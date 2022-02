Vasili Veresnov, major de l’Exèrcit ucraïnès de 43 anys, acaba d’assumir el comandament d’una unitat de les Forces de Defensa Territorial que s’acaba d’inaugurar en un antic edifici administratiu dels voltants d’Izium, localitat a uns 120 quilòmetres de Kharkov en direcció sud. Juntament amb un equip de 50 militars, ha començat a entrenar, de forma temporal i només durant els caps de setmana, una cinquantena de civils i ciutadans a la reserva, tots ells voluntaris, que serien cridats a files immediatament en el cas de un atac des de la veïna Rússia.

Tot i no estar a primera línia del front, Vasili assumeix amb orgull la tasca d’instruir un Exèrcit de civils que, si finalment es produeix la invasió, vigilaran la rereguarda militar, protegint les línies de comunicació i prevenint possibles sabotatges organitzats per les Forces Especials Russes. «Tant de bo no passi res, però si Rússia ataca, li resultarà molt dolorós; els podem causar moltes pèrdues», assegura.

Les Forces Armades ucraïneses no tenen res a veure amb aquell Exèrcit mal entrenat, format per uns pocs milers de soldats, que el 2014 va entregar les seves bases a la península de Crimea sense presentar batalla.