L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va assegurar que l’alt índex de població vacunada i infectada, la menor severitat de la variant òmicron i l’estacionalitat proporcionen a Europa la possibilitat de controlar la pandèmia de coronavirus i impulsar un canvi d’estratègia . «La pandèmia no s’ha acabat, però per primera vegada estem en una situació única per controlar-la», va assegurar en roda de premsa el director d’OMS-Europa, Hans Kluge.

Kluge va destacar no obstant que la setmana passada es van registrar 12 milions de nous casos a la regió europea de l’OMS -que comprèn 53 països, diversos de l’Àsia Central-, la xifra més gran des de l’inici de la pandèmia, i que els ingressos hospitalaris segueixen augmentant, encara que a menor ritme i no en cures intensives, mentre les morts es comencen a estancar. «Aquest context, que no havíem viscut fins ara a la pandèmia, ens deixa amb la possibilitat d’un llarg període de tranquil·litat i un nivell més alt de defensa de la població contra qualsevol empitjorament de la transmissió, fins i tot contra una variant més virulenta», va dir Kluge, que va parlar d’«un alto el foc que ens pot portar la pau duradora». Que diversos països europeus, com ara Dinamarca i altres nòrdics, hagin anunciat l’aixecament de totes les restriccions o de la majoria és una decisió de cada país després d’avaluar «riscos i beneficis», va explicar. El director d’OMS-Europa va assenyalar com a «clau» mantenir la protecció als grups vulnerables, augmentar la vacunació, invertir en un mesurament de control del virus i estar preparats per reaccionar en el cas d’una nova onada de contagi. L’expansió de la variant BA2 d’òmicron exigeix ​​una monitorització «curosa», segons l’OMS, tot i que tot apunta que té un efecte similar quant a la severitat malgrat ser aparentment més transmissible. L’OMS també va alertar de l’efecte «catastròfic» de la pandèmia sobre els malalts de càncer, ja que el personal sanitari s’ha hagut de centrar a respondre a la covid-19, fet que ha provocat un descens de les proves, diagnòstic i tractament.