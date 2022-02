«Queda derogat el reial decret llei». Meritxell Batet, la presidenta del Congrés, mira els lletrats de la Cambra mentre pronuncia la frase letal per al Govern. La seva reforma laboral sembla decaure. La dreta prorromp en aplaudiments, drets. Esclata de goig. Se succeeixen segons d’angoixa. De desconcert. Pedro Sánchez amb prou feines dissimula l’enuig, creua unes paraules amb les seves dues vicepresidentes, Nadia Calviño i Yolanda Díaz, i fa una crida a la calma amb les mans. S’adona que Batet ha traslladat malament el resultat de la votació. S’havien computat 166 vots a favor i nou telemàtics (és a dir, 175), per 169 en contra i cinc emesos telemàticament (174 en total) i cap abstenció.

«Senyories, els serveis de la Cambra m’informen que queda convalidat el decret llei», es corregeix Batet. L’alegria canvia de bàndol. Passa a l’esquerra. El Govern i els diputats del PSOE i d’Unides Podem s’aixequen dels seus escons. Han guanyat. De miracle. La reforma laboral queda convalidada.

Van ser uns segons kafkians. Ningú no esperava un desenllaç així. Impossible preveure’l. Tot semblava preparat per a una ratificació de la reforma laboral per la mínima, per tres vots, per 176 a 173, gràcies al tancament dels acords amb PDeCAT i UPN la vigília. Però el pla va anar-se’n en orris per la traïció dels dos diputats navarresos, Sergio Sayas i Carlos García Adanero. Tots dos van desobeir el mandat del seu partit. Amb el seu no, el decret hauria descarrilat. Però un diputat del PP s’havia confós i havia salvat el Govern.

Va ser Alberto Casero, parlamentari per Càceres. El seu error va ser clau perquè la rebel·lió de Sayas i Adanero no fes efecte. Els populars llavors van picar de peus, van bramar contra Batet, van al·legar que Casero havia votat «bé», però que el resguard que va emetre el sistema electrònic l’havia canviat. El diputat es va presentar al Congrés per intentar emetre el seu vot de manera presencial -una cosa prohibida una vegada s’ha fet en línia-, però se li va impedir. El PP va posar el crit al cel. Va denunciar la «tupinada» de Batet (també ho va fer Vox) i va prometre arribar fins al final en les seves reclamacions. Per a la presidenta, i avalada pels serveis de la Cambra, el resultat era inamovible. «És la victòria de tot Espanya», es va congratular Sánchez a la sortida. «La convalidació és un fet», va assegurar després el portaveu socialista, Héctor Gómez.

Sorpresa del govern de coalició

Socialistes i morats no podien sortir de la seva sorpresa a la sortida del ple. «Hem vist passar la mort dues vegades», confessava una parlamentària del PSOE. «Només pensar que no s’aprovava la reforma ens produïa taquicàrdies», afegia una ministra. De seguida va encendre el sentiment de còlera contra el PP. En boca de diversos dirigents i parlamentaris se sentia el mateix resum: «Tamayazo bis». El record del que va passar el 2003 a l’Assemblea de Madrid, quan dos diputats trànsfugues socialistes van fer descarrilar el Govern de PSOE i IU. El xoc complet va ennuvolar l’operació que la Moncloa i Ferraz havien assajat: la recerca d’una majoria alternativa, sense els socis habituals i amb Cs. La seva viabilitat quedava en dubte. El PSOE va tancar el pacte amb UPN dimecres, després de dies de converses, i va pensar que no hi hauria ensurts. Després de la traïció de Sayas i Adanero, va parlar de «tamayazo bis»

El marcador definitiu (provisional, per al PP) va ser 175-174. Als 120 diputats del PSOE i als 34 d’Unides Podem s’hi van sumar Cs (9), PDeCAT (4), Més País (2), Compromís (1), Terol Existeix (1), PRC (1), Coalició Canària (1) ), Nova Canàries (1) i, per error, el diputat del PP Alberto Casero. Al capdavant del no, PP (87), Vox (52), ERC (13), PNB (6), Bildu (5), Junts (4), CUP (2), UPN (2), BNG (1), Fòrum Astúries (1) i l’exparlamentari de Cs Pablo Cambronero, integrat al Mixt. En arribar al ple del Congrés, Sayas i Adanero ja havien mostrat el seu desacord amb la directriu d’UPN.