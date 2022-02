Dora María Téllez, la mítica Comandant 2 de la guerrilla que va deposar el 1979 el dictador Anastasio Somoza, torna a afrontar una «situació intolerable», encara que 43 anys després. Aquesta vegada no té el somocisme com a victimari sinó la caricatura d’alguns dels seus excompanys d’insurgència. La fiscalia ha demanat 15 anys de presó per a ella pel suposat delicte de «conspiració» contra el règim de Daniel Ortega i la seva dona Rosario Murillo. Téllez no és només una figura decorativa de la narrativa sandinista. El 1978 va ocupar el Palau Nacional de Managua juntament amb Edén Pastora, el Comandant Zero. Aquesta històrica operació va permetre alliberar 50 presos polítics i va accelerar la caiguda del règim.