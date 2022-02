De la calculadora a l’abocador. De la tensió per comptar vots al fang per l’encreuament de gruixuts retrets. El debat polític continua girant al voltant de la reforma laboral, però en altres coordenades. Ara tota l’ombra recau en la mateixa votació, en el vot per error del diputat del PP Alberto Casero que va donar la victòria al Govern, i en els dos parlamentaris d’Unió del Poble Navarrès (UPN) que van desobeir la directriu expressa del seu partit i van votar en contra de la convalidació del reial decret llei. La bronca ja és majúscula.

Els populars parlen de «tupinada a la sobirania nacional», de «cacicada», i assenyalen la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per presumpta «prevaricació». Els socialistes, per part seva, creuen que la denúncia de Gènova no tindrà recorregut judicial i qualifiquen de «trànsfugues» els representants d’UPN, i ja només «queda saber el preu pagat pel PP». La jornada, una altra vegada plena de crispació, va concloure amb l’inici del procediment d’expulsió dels dos diputats navarresos.

El PP va deixar clar que no deixarà anar la presa. Casero va presentar un escrit a la Mesa de la cambra baixa per reiterar que el seu vot era no. El PP va seguir amb la petició a Batet perquè convoqui de manera urgent l’òrgan de govern del Congrés perquè s’anul·li el vot remot del seu parlamentari «i rebre la consegüent autorització per votar presencialment» la reforma laboral.

La reacció de Batet

Els populars segueixen defensant que Casero -mà dreta del número dos del partit, Teodoro García Egea- va votar contra el decret però que una errada en el sistema la va comptabilitzar com un sí. Advertida la direcció, aquesta va avisar Batet. Però la presidenta del Congrés va ser informada pels serveis de la cambra que no s’havia detectat cap error informàtic, i per tant no va veure la necessitat de convocar la Mesa.

Casero, que havia votat des de casa, es va presentar al Congrés per intentar solucionar l’error. No se li va permetre entrar amb la votació en marxa, però després sí que se’l va veure ocupar el seu escó en plena confusió.

Els populars asseguren que hi va haver «frau», que l’executiu «manipula» la democràcia. «És un fracàs per a Pedro Sánchez que la mesura estrella de la seva legislatura s’hagi hagut d’aprovar amb aquesta tupinada parlamentària», va afirmar Pablo Casado en una compareixença sense preguntes.

El PP argumenta que la resolució del 2012 que regula el vot telemàtic indica que després d’emetre’s aquest s’ha de comprovar telefònicament per la cambra. No obstant això, el març del 2020, quan va esclatar la pandèmia, i després a l’octubre del 2021, dos acords de la Mesa van modificar el procediment en generalitzar-se aquesta fórmula. S’hi precisa que el mètode de verificació del vot en línia es farà «a través de la intranet de la cambra, amb la introducció d’usuari i contrasenya».

A més, la plataforma electrònica pregunta al diputat si vol confirmar el seu vot (i en aquest cas, l’envia i el registra, després d’això es pot obtenir un resguard) o si vol esmenar-lo i tornar enrere. Casero es va equivocar en tres ocasions al ple de dijous, en què es van votar una trentena d’assumptes, però el PP només denuncia una errada informàtica en un cas, en la convalidació de la reforma, i no ha presentat proves que va existir.

Per als socialistes, es tracta d’una «sobreactuació» del PP, una protesta que quedarà en res per més que la portin al Tribunal Constitucional, perquè no hi va haver error tècnic, -i en aquest cas l’alt tribunal sí que podria donar la raó als conservadors, segons la seva jurisprudència-, sinó que va ser humà.

En tot cas, la votació de la reforma laboral al Congrés ja té repercussió judicial. El titular del Jutjat d’Instrucció número 47 de Madrid va acordar obrir diligències per investigar si hi va haver un error informàtic. El culebró promet produir més episodis.