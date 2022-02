Els investigadors han descobert un mecanisme que podria explicar per què els pacients amb covid-19 perden el sentit de l’olfacte. Publicat a la revista Cell, el nou estudi constata que la infecció redueix indirectament l’acció dels receptors olfactius (OR), proteïnes situades a la superfície de les cèl·lules nervioses del nas que detecten les molècules associades a les olors. Dirigit per investigadors de la facultat de medicina Grossman de la Universitat de Nova York i de la Universitat de Columbia, l’informe també ofereix llum sobre els efectes del coronavirus en altres tipus de cèl·lules cerebrals i sobre altres efectes neurològics persistents, com la boira cerebral, els mals de cap i la depressió.

Els experiments han demostrat que la presència del virus a prop de les cèl·lules nervioses al teixit olfactiu provoca una onada de cèl·lules immunitàries, microglia i cèl·lules T, que detecten i contraresten la infecció. Aquestes cèl·lules alliberen unes proteïnes anomenades citocines que modifiquen l’activitat genètica de les cèl·lules nervioses olfactives, encara que el virus no les pugui infectar. Mentre que l’activitat de les cèl·lules immunitàries es dissiparia ràpidament en altres escenaris, al cervell, segons els autors, la senyalització immunitària persisteix de manera que redueix l’activitat dels gens necessaris per a la construcció dels receptors olfactius. El treball, sumat a un altre estudi del grup de tenOever, també suggereix com el virus pandèmic, que infecta menys de l’1% de les cèl·lules del cos humà, pot causar danys tan greus en tants òrgans. Segons els investigadors, un símptoma únic de la infecció és la pèrdua d’olfacte sense la congestió nasal que s’observa en altres infeccions com el refredat comú. En la majoria dels casos, la pèrdua d’olfacte dura només unes setmanes, però en més del 12% dels pacients, la disfunció olfactiva persisteix en forma de reducció contínua.