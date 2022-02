El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha afirmat que els Jocs Olímpics d'hivern 2030 són "una oportunitat" per al Pirineu i ha defensat la col·laboració amb l'Aragó. "Només veig oportunitats, però el territori haurà de decidir si vol tirar endavant o no. Estem estudiant dues lleis per decidir el tipus de consulta", ha afirmat Puigneró en una entrevista dominical a 'La Vanguardia'. Sobre la polèmica amb l'Aragó i la plantada del president Lambán a Aragonés, el vicepresident del Govern ha volgut treure-hi ferro. "No hauria d'haver passat. Aragó no ha estat mai un problema per participar en aquests Jocs Olímpics que s'impulsen des de Catalunya. El president Lambán ha de tenir una actitud més prudent", ha assenyalat Puigneró.

"Volem que l'Aragó ens acompanyi en els Jocs" "No hem tingut mai una actitud de menyspreu cap a l'Aragó, al contrari, volem que ens acompanyin en aquests Jocs", ha continuat el vicepresident del Govern, que no s'ha volgut mullar amb una possible candidatura olímpica al 50%. "És una falsa polèmica. El percentatge final ve determinat pel lloc en què es desenvolupin les proves. L'important és que es puguin celebrar", ha apuntat Puigneró, que igualment ha declinat opinar sobre quin nom hauria de portar la candidatura. "És un dels últims temes a resoldre i hem de ser capaços d'arribar a un acord. Fins ara és Pirineus-Barcelona, però en podem parlar", ha comentat el vicepresident de la Generalitat. Sobre possibles discrepàncies en el si del Govern sobre els Jocs Olímpics d'hivern 2030, Puigneró ha negat aquesta percepció. "No, no n'hi ha. Cap membre d'Esquerra del Govern no ha dit que no vulgui celebrar els Jocs. És un punt que consta al pacte de legislatura firmat per ERC i JxCat que s'ha de complir", ha recordat el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori. "Hi poden haver alcaldes o altres membres d'ERC amb una opinió contrària, però forma part del debat que tindrem com a país", ha conclòs Puigneró.