La Comissió Europea ha obert un procediment d'infracció contra Espanya per no traslladar a temps a la seva legislació nacional la nova norma europea per a protegir els denunciants de casos de corrupció i altres delictes que afectin interessos de la UE, una directiva que els països havien d'haver aplicat el desembre passat.

El Govern ja va avançar al desembre que la transposició arribaria amb retard perquè llavors quedaven "alguns serrells" que esperaven resoldre a l'inici d'enguany per a iniciar tramitació, encara que esperaven fer tal pas abans que l'Executiu comunitari obrís l'expedient sancionador.

No obstant això, la Comissió finalment ha iniciat la primera fase del procediment enviant una carta d'emplaçament a les autoritats espanyoles, tal com ha avançat el diari 'El País' i han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri de Justícia.

A partir d'ara, el Govern compta amb un termini de dos mesos per a respondre a les inquietuds de Brussel·les i explicar l'estat en què es troben els treballs per transposar la directiva.

Si complert aquest termini la Comissió no dona per bones les explicacions espanyoles, encara podria donar un nou termini similar mitjançant l'enviament d'un dictamen motivat que detall els problemes, abans d'arribar a la tercera i última fase d'un procediment que suposa elevar el cas al Tribunal de Justícia de la UE.

La norma europea per protegir els delators (o 'whistleblowers', en anglès) d'infraccions del Dret comunitari preveu mecanismes per a ajudar-los a denúncia de manera interna o externa sense sofrir represàlies dels seus ocupadors, per exemple creant canals segurs.

