El president francès, Emmanuel Macron, ha demanat aquest dilluns al president rus, Vladímir Putin, que cal promoure una "desescalada" de les tensions per Ucraïna. Macron ha arribat aquest dilluns al matí a Moscou amb la intenció de rebaixar la crisi. A l'inici de la trobada amb el seu homòleg rus, el president francès ha dit que cal "evitar una guerra" a Europa i generar "confiança" i "estabilitat". "Cap a on hem d'anar és a la desescalada", ha dit Macron. Per la seva banda, Putin ha elogiat els intents de França de "resoldre el problema de seguretat" al continent.

Macron ha destacat que cal una resposta a la crisi "útil col·lectivament per a Rússia i per la resta d'Europa". El líder francès ha assumit que la situació actual és "crítica" i per això ha dit que cal "responsabilitat".

En la reunió, Macron i Putin han estat sols, sense els seus equips, únicament acompanyats de dos intèrprets. Prèviament al viatge, el president francès i el rus han mantingut tres trucades telefòniques en els últims dies per abordar principalment la crisi i preparar el terreny per a la reunió presencial d'aquest dilluns.

París aposta per la solució diplomàtica amb Rússia en plena mobilització de tropes a prop d'Ucraïna i, davant l'amenaça d'un possible atac, s'ha posicionat com un mediador per evitar el conflicte. Igual que França, Alemanya dona suport a l'opció diplomàtica i s'ha negat a enviar armes a Ucraïna. Sí que existeixen més friccions amb els Estats Units, que alerten que un atac a Ucraïna pot ser imminent, cosa que França considera alarmista.

Al seu torn, Moscou continua demandant que es descarti la possibilitat que Ucraïna puguin formar part de l'OTAN, la qual cosa veu com una amenaça a les portes de les seves fronteres. Segons el govern ucraïnès, el Kremlin ha desplegat uns 100.000 soldats, vehicles i avions a prop de les seves fronteres.

Després de visitar Moscou, Macron anirà a Kíev aquest dimarts on es reunirà amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski. També serà a Berlín, on es reunirà amb el canceller, Olaf Scholz, i el president de Polònia, Andrzej Duda.