L’accidentada aprovació de la reforma laboral està marcant la campanya electoral a Castella i Lleó, que encara la darrera setmana. Tots els participants al míting del PSOE a Lleó es van referir a les circumstàncies en què el Congrés va donar llum verda al decret. El més contundent va ser segurament el president del Govern: Pedro Sánchez va acusar el PP d’«utilitzar trànsfugues» per intentar que la reforma no tirés endavant.

Sánchez es referia així al fet que els populars estaven darrere de l’oposició dels dos diputats d’UPN al decret. Sergio Sayas i Carlos García Adanero, en procés d’expulsió del partit, van desatendre el pacte que havia establert el seu líder, Javier Esparza, amb el Govern, i van votar finalment «no». El text va tirar endavant per l’error d’un parlamentari del PP, Alberto Casero.

A Lleó, Sánchez va reivindicar els «èxits» socials del seu Govern, entre els quals va destacar la reforma laboral. «És bona política, és un cant al creixement i a l’acord. Consolidarà el creixement econòmic, la creació d’ocupació digna. En el primer mes de vigència, el nombre de contractes fixos va augmentar en un 92%. Això és el que el PP volia que no s’aprovés, fins i usant trànsfugues», va dir abans d’agrair «a sindicats, empresaris i partits que van fer possible la reforma amb el seu vot afirmatiu».

Al davant hi havia, va afegir, la «dreta negacionista». «El que va passar dijous va ser que va guanyar l’avenç social, va guanyar Espanya i va perdre l’oposició negacionista», va assegurar Sánchez. «Hem vist la veritable cara d’una dreta que blanqueja el transfuguisme, que deslegitima un vot democràtic al Parlament i, el que és més greu, que vota en contra d’un acord bo»

El president del Govern va fer servir uns arguments semblants als de José Luis Rodríguez Zapatero. Molt còmode, jugant a casa, l’excap de l’executiu es va recrear amb el gol en pròpia porta del PP al Congrés amb la reforma laboral. «Els gols en pròpia porteria pugen al marcador, és una regla d’or», va recordar Zapatero fent referència a les queixes dels populars que no es deixés el diputat que es va equivocar amb el vot corregir el seu error. «Estan plorant per les cantonades. Que tinguin una mica de vergonya, que volien guanyar una votació per error, amb dos trànsfugues», va afegir l’expresident.

Segons Zapatero, la votació demostra altres coses. Per exemple, que «si són el PP i Vox els que voten amb Bildu i els nacionalistes, és molt democràtic; si són uns altres, atempta contra Espanya».