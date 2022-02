«Diuen que això ens passa per haver contractat un polític. Doncs pot ser. No ens tornarà a passar». Martínez-Echevarría, el despatx d’advocats que va anunciar fa gairebé dos anys el flamant fitxatge d’Albert Rivera –enfocat com un cop d’imatge i potencial captador de clients– renega ara dels resultats que ha obtingut del president executiu. De fet, el bufet assegura que aquest dijous Rivera i el CEO del bufet, Vicente Morató, havien de quedar per fer un dinar en el qual l’empresa comunicaria a l’exdirigent el seu descontentament.

Afirmen que Rivera va voler «avançar-se als esdeveniments» (a sobre la taula, insisteixen sempre des del bufet, hi havia la possibilitat de prescindir dels seus serveis de manera immediata) i va posar en marxa la «sortida pactada» que reclamen tant ell com el seu número dos en política i al despatx, José Manuel Villegas. «El rendiment era baix i la implicació, també. Des de fa temps hi ha malestar pels resultats. No es corresponen amb la retribució que té», afirmen a El Periódico de España, diari del grup Prensa Ibérica, al qual pertany Diari de Girona.

En l’entorn de l’exdiputat mostren sorpresa i asseguren que les dades parlen soles perquè la facturació del despatx ha passat en aquest temps de 16 milions d’euros a 20 i l’oficina de Madrid, on Rivera té més presència, ha passat d’1,5 milions a gairebé 4. El punt de vista és diferent per al bufet, que atribueix el creixement a la «inèrcia» de l’empresa i es reafirma que l’aportació de l’exlíder taronja «ha sigut més aviat res».

La duresa de les paraules que se senten al despatx contrasten amb la sorpresa i el xoc que van assegurar que van sentir dilluns al matí. Morato va rebre un ‘e-mail’ a les 8:50 en el qual l’advocat de Rivera i Villegas (a qui ell no coneixia) l’informava que els seus clients volien resoldre el contracte amb Martínez-Echevarría que havien firmat per cinc anys, com va avançar ‘El Confidencial’. No n’han passat ni dos. Al bufet critiquen «les formes» i «no donen crèdit» a la comunicació electrònica quan la relació personal entre executius és «total». Asseguren que van tardar a poder parlar directament amb Rivera i que la iniciativa de qui encara figura a la web com a president executiu «respon a tot menys a una sortida amistosa».

La sensació del despatx és que Rivera sabia que «les coses no anaven bé» i que va donar prioritat a «protegir la seva imatge» anticipant-se a la notícia d’un possible acomiadament. En l’entorn de l’exlíder polític, no obstant, descarten aquesta possibilitat i asseguren que no comprenen els retrets de l’empresa. El bufet Martínez-Echevarría recalca que Rivera exercia la presidència executiva i que el variable no abonat estava condicionat a un rendiment que posen en dubte.

El culebró no sembla que s’acabi aquí, tot i que segons ha pogut saber aquest diari, Rivera i Villegas creuen que «aquesta sortida pactada» arribarà a bon port. Tots dos reiteren que la comunicació a través del seu advocat va ser la de resoldre el contracte, negociar les condicions de sortida i seguir en el sector privat. El que no confirmen, almenys per ara, és si continuaran en l’àmbit jurídic o si apostaran per un altre. Tots dos asseguren que no pensen tornar a la política.

Sorpresa també a Ciutadans

A Ciutadans també va sorprendre la notícia. Dirigents que van compartir executiva amb tots dos van reconèixer que no sabien que haguessin d’abandonar el bufet pel qual van fitxar el març de 2020, deixant entreveure una certa curiositat sobre què faran ara. Rivera torna als titulars una setmana clau per a la política espanyola, només sis dies abans de les eleccions a Castella i Lleó, on Ciutadans es juga la seva supervivència una vegada més.

El fitxatge per Martínez-Echevarría es va confirmar en un altre moment important, quan faltaven només uns dies per conèixer el resultat de les primàries que va guanyar Inés Arrimadas després d’enfrontar-se a Francisco Igea. En aquell moment, Rivera va assegurar que no era partidari de «tuteles» i que no contemplava ser «un gerro xinès». La realitat és que l’expresident no ha tornat a participar mai en un acte de la formació, tot i que sí que ha rebut algunes crítiques dissimulades de dirigents actuals que no han vist amb bons ulls les seves manifestacions a les xarxes socials. La gran majoria van dirigides a criticar el Govern de Pedro Sánchez, però en ocasions s’han interpretat com a retrets a les posicions d’Arrimadas.

El partit es va sumir en un xoc incomparable a qualsevol altre després que marxés Rivera, amb el cop electoral dels 10 diputats (sis mesos abans, Ciutadans va aconseguir arribar als 57). Aquell resultat va provocar la dimissió del líder taronja tant del partit com de la política. El seu entorn continua defensant que és una marxa «definitiva».

Els rumors de proximitat al PP es van incrementar quan una part de l’equip jurídic de Pablo Casado va contractar el bufet de Rivera per presentar els recursos d’inconstitucionalitat per la llei catalana del lloguer i la llei educativa de la ministra Celaá. A això es va sumar l’especulació d’alguns dirigents de la cúpula popular sobre el fet que Rivera podia participar en la convenció nacional que el PP va celebrar a l’octubre, un esdeveniment clau per al projecte de Casado. No hi va participar ni ha manifestat el seu suport als populars.