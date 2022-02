El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha tornat a protagonitzar una nova polèmica, en aquesta ocasió en assegurar a través de Twitter que no seria "difícil" encertar-li amb una pistola a un 'influencer' brasiler que va burlar-se d'ell.

Caue Moura va compartir a les seves xarxes socials un vídeo sota el títol "el capità ximple no sap disparar", en el qual es pot veure a Bolsonaro fent unes pràctiques de tir, encara que amb unes certes dificultats tant per a disparar com per a encertar en la diana.

El president brasiler ha trigat poques hores a respondre i ha reconegut que si bé no està preparat per a disputar uns Jocs Olímpics, "en una eventual invasió de la propietat privada, si l'objectiu fos un gras de la seva grandària -en al·lusió a Moura- no seria difícil d'encertar".

o capitão mentecapto não sabe nem ATIRARpic.twitter.com/j2bloSiZyQ — cauezão (@cauemoura) 7 de febrero de 2022

Ràpidament la picabaralla es va convertir en tendència en xarxes socials, amb centenars d'interaccions, algunes d'elles fins i tot des dels comptes oficials d'algunes formacions, com el Partit Socialisme i Llibertat (PSOL), o de congressistes, com Rogério Carvalho del Partit dels Treballadors (PT).

"Bolsonaro inepte va ser expulsat de l'Exèrcit. Va sortir d'allà i es va quedar trenta anys al Parlament sense fer res. Electe amb notícies falses i sense haver presentat un únic projecte de desenvolupament nacional o de recuperació d'ocupacions. A Bolsonaro no li agrada treballar", ha arremès Carvalho des del seu perfil de Twitter.

Sense sortir de les xarxes socials, la Policia Federal s'ha presentat al domicili d'un altre usuari que va suggerir enverinar al president Bolsonaro aprofitant la seva visita aquest dimarts a la ciutat en la qual resideix, Caicó, a l'estat de Rio Grande del Nord.

"Qui farà el servei de posar verí? Fa falta. És un bon servei per la societat", va reaccionar el dilluns aquest jove, Bismark Victor, de 23 anys, a una notícia sobre l'arribada aquest dimarts de Bolsonaro a la ciutat. En la mateixa va assenyalar que si bé no tenia accés a cap verí, si el té als llocs als quals el president tenia previst acudir durant la seva visita.

Per això, la Policia s'ha personat en el seu domicili per conèixer de primera mà el caràcter d'aquests comentaris, encara que no ha ordenat la seva detenció, ni de moment s'ha presentat cap denúncia, informa el diari 'O Globo'.

No obstant això, l'assumpte ha tingut la suficient repercussió perquè Bolsonaro hagi comentat l'ocorregut en una de les habituals trobades que manté amb els seus seguidors a la sortida del Palau de l'Alvorada.

"Han d'haver vist en els mitjans que hi ha un bloguer allà, a Rio Grande del Nord, donant consells perquè m'enverinin. Ja ha estat localitzat (...) Ara, tranquil·litat, quan els tipus parlen, no fan res, el preocupant és amb els qui no diuen res", va dir Bolsonaro.