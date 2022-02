Un sondeig del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) dóna la victòria al PSOE a les eleccions que se celebraran diumenge a Castella i Lleó. Segons el CIS, els socialistes obtindrien entre 29 i 34 diputats (amb un 30,1% del vot), mentre que el PP d’Alfonso Fernández Mañueco, actual president, oscil·laria entre els 24 i els 30, i es quedaria amb el 29, 7% de les paperetes.

En aquestes circumstàncies, els populars no podrien obtenir la majoria absoluta (41 diputats) ni tan sols amb els 8 o 9 escons que el sondeig atorga a Vox. Si es confirma el pronòstic, Fernández Mañueco no només no aconseguiria tenir les mans lliures per governar sense socis, com perseguia en convocar les eleccions, sinó que perillaria la seva continuïtat al govern autonòmic.

Després de l’enquesta preelectoral que va publicar a l’inici de la campanya, el sondeig d’ahir del CIS consolida el pronòstic que el PSOE i el PP estaran molt igualats, encara que en aquesta ocasió la bretxa en escons a favor dels socialistes s’eixampla. És l’únic estudi demoscòpic que augura que el PSOE quedarà per davant dels populars.

A més, el sondeig presagia una gestió del resultat molt complicada perquè no hi ha majories naturals clares per governar la Junta. Per darrere dels dos grans partits i de Vox se situa Ciutadans, que cau amb força (de 12 procuradors a entre 2 i 5).