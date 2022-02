Reconèixer la maternitat extramatrimonial d'una segona mare "per possessió d'estat" exigeix cures continuades, que hi hagi una relació maternofilial viscuda, constant i reiterada. Així ho ha dictaminat el Tribunal Suprem, que ha revocat la filiació d'una dona lesbiana per no haver-se ocupat de les cures i necessitats del fill biològic de la seva exparella, tal com recull El Periódico d'Espanya, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

L'alt tribunal indica en una sentència de la qual és ponent la magistrada María Ángeles Parra que no es pot establir una maternitat extramatrimonial si no s'han constatat actes d'atenció al menor, una "persistència" i una "constància" en el comportament com a mare, si no s'han assumit les necessitats ordinàries i diàries del nen o nena.

La Sala civil del Suprem ha fet pública aquest dimarts la sentència en la qual revoca la filiació "per possessió d'estat" d'una dona que va veure reconeguda la maternitat extramatrimonial del fill biològic de la seva exdona anys després d'haver-se divorciat.

"Una relació de maternitat viscuda"

La possessió d'estat constitueix una causa per a atorgar la filiació jurídica encara que no existeixi nexe biològic. Per a acreditar-la és imprescindible, precisa el Suprem, prodigar "actes d'atenció i assistència al fill que comportin el compliment de la funció pròpia de la mare" i una "exteriorització constant de la relació" de manera que "conformin una aparença de filiació creada per l'exercici constant de les seves potestats i deures". En resum, "una relació de maternitat viscuda".

"Cal que constin de manera contínua i actual fets públics repetits i encadenats dels quals resulti el gaudi públic d'una relació de filiació", assevera la sentència.

L'alt tribunal ha revisat precisament el reconeixement de la maternitat extramatrimonial d'una dona per possessió d'estat. El 2014, una parella de fet de dones va iniciar un procediment de reproducció assistida. Al desembre d'aquell any, naixia un nen que va ser registrat com a fill de la mare biològica, perquè la parella no estava casada, però tampoc es van iniciar tràmits d'adopció.

El juny de 2015, les dones es casen i al cap de quatre mesos se separen, relació que conclou eL 2016 amb un divorci en el qual la dona no gestant ni va comparèixer ni va reconèixer tenir descendència en comú.

Dos anys després, aquesta dona interposa una demanda per reclamar que es declarés mare extramatrimonial del nen per possessió d'estat, argumentant que va néixer fruit de l'amor entre les parts. Dues instàncies judicials li van donar la raó, que ara, no obstant això, li ha llevat el Suprem en considerar que la dona no s'ha ocupat de la cura del nen des que se separés de la seva mare biològica.

Contactes esporàdics

"Després de la separació, la relació s'ha limitat a contactes esporàdics, més propis de l'amistat amb la mare (...) que d'una relació de maternitat amb el nen. La demandant, a més, va abandonar tot intent de sol·licitar mesures personals i patrimonials del nen en el moment del divorci, la qual cosa permet qüestionar la constància i continuïtat en la relació", exposa el tribunal.

El Suprem considera que en aquest cas s'hagi de preservar una unitat i estabilitat familiar prèvia, perquè el nen "és cuidat exclusivament per la seva mare" des de fa anys, i estima que l'existència d'un projecte comú previ de formar una família no és suficient per a determinar una maternitat extramatrimonial.

En anteriors ocasions, aquest tribunal sí ha reconegut reclamacions de maternitat en casos de tècniques de reproducció assistida valorant l'existència conjunta d'un projecte comú reproductiu de les dues dones, la possessió d'estat com a mare de la demandant i l'interès en joc dels menors a preservar la relació amb una persona a la qual tenien com a mare. Es queixa el Suprem en aquesta sentència de la "deficient regulació vigent" en l'àmbit de la maternitat per tècniques de reproducció assistida.