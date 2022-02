La mascareta deixarà de ser obligatòria a l’aire lliure a partir de dijous excepte en esdeveniments multitudinaris en què s’estigui dret o quan no hi hagi distància de seguretat si s’està assegut, encara que sempre serà recomanable portar-la quan hi hagi aglomeracions urbanes. Segons La Vanguardia, Sanitat va confirmar que aquesta mesura també s’aplicarà als patis de les escoles.

Així ho va acordar ahir el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut en una reunió en què també es va augmentar l’aforament a les competicions esportives, incloent-hi la lliga de futbol i l’ACB de bàsquet, que passen del 75 al 85 % si se celebren en recintes oberts i del 50 al 75% si són en recintes tancats.

Aquestes xifres seran revisades abans que s’acabi el mes de febrer, quan, apunten fonts de l’Interterritorial, es confia que es pugui reprendre la totalitat del públic. Algunes comunitats, com Madrid i Andalusia, es van abstenir en aquest punt perquè aspiraven a que s’eliminessin les limitacions d’aforament.

No obstant això, el públic haurà de continuar respectant les mesures no farmacològiques, com ara l’ús de mascareta o la distància de seguretat. En aquest tipus de situacions, com en altres multitudinàries, caldrà continuar fent-la servir si s’està dret o si no hi ha una distància d’1,5 metres si s’està assegut.

A més, serà recomanable portar-la quan hi hagi aglomeracions urbanes, tal com van establir el Ministeri i la pràctica totalitat de les comunitats a excepció del País Basc que, com és habitual, es va abstenir en la votació per qüestions competencials.

Hores abans, el conseller català d’Educació, Josep González-Cambray, havia demanat que s’eliminessin les mascaretes també de les escoles «com més aviat millor», sempre en funció de la situació sanitària. «Seria una fantàstica notícia» si es retiressin «primer als patis i, després, a les aules», va assenyalar.

Reducció de la quarantena

Per la seva part, el conseller gallec de Sanitat, Julio García Comesaña, va avisar que «queden restriccions molt puntuals» que s’han de «seguir mantenint». Amb tot, va mostrar el seu convenciment que «el volum de casos que tenim és suficient per plantejar un tractament diferent» i que per això continuarà insistint a la Comissió de Salut Pública que se celebra aquesta setmana a reduir el període de quarantena de set a cinc dies.