Noves dades del Pentàgon i dels serveis d’intel·ligència dels Estats Units difoses en les últimes hores han tornat a fer saltar les alarmes sobre una possible invasió russa d’Ucraïna. Segons aquests informes, es tractaria d’una invasió exprés. En només dos dies, les tropes enviades per Moscou podrien ocupar la capital ucraïnesa, Kíev, i provocarien 50.000 víctimes, entre morts i ferits, i prop de cinc milions de refugiats que escaparien del conflicte armat a altres països, la majoria a Polònia.

L’escenari que dibuixa aquesta darrera anàlisi, difosa per The Washington Post, va ser explicat en reunions celebrades la setmana passada entre legisladors nord-americans i alts comandaments militars i d’intel·ligència de Washington. Els càlculs d’un eventual atac de Moscou coincideixen amb l’augment de tropes a la frontera amb Ucraïna i a la veïna Bielorússia, on l’Exèrcit rus està fent unes maniobres militars.

Segons els càlculs dels serveis d’intel·ligència, fins divendres s’haurien comptabilitzat 83 batallons russos, amb aproximadament 750 soldats cadascun, preparats per a un possible assalt. Fa dues setmanes hi havia 60 batallons.

A més, a aquests més de 62.000 soldats preparats per a atacar caldria sumar desenes de milers de persones addicionals per oferir suport logístic, aeri i sanitari.

Washington i Kíev han xifrat en uns 100.000 els soldats russos desplaçats al llarg de la frontera del país amb Ucraïna. Una altra font esmentada pel Post ja ha elevat aquest número a 130.000.

Coincidint amb aquests informes, l’agència Reuters va difondre imatges satel·litals d’una empresa privada que mostraven detalls de les maniobres militars a la frontera de Bielorússia amb Ucraïna. Segons aquests dos països, els exercicis conjunts tindran lloc del 10 al 20 de febrer amb l’objectiu d’entrenar per repel·lir un atac a les fronteres del sud de la seva aliança.

Les imatges de Maxar Technologies, amb seu als EUA, van mostrar que unitats militars armades amb míssils, llançacoets múltiples i avions d’atac s’havien desplegat a Bielorússia a tres llocs a prop de la frontera amb Ucraïna. Reuters no va poder verificar de manera independent les imatges i ni Rússia ni Bielorússia van respondre a les trucades de l’agència. Maxar Technologies va dir que havia recopilat imatges d’equips militars a prop de Yelsk, Rechitsa i Luninets el 4 de febrer, ubicacions a uns 50 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna.

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha qualificat les maniobres russes a Bielorússia com el desplegament rus més gran a la zona des de la Guerra Freda i ha afegit que els míssils Iskander amb capacitat nuclear en formaven part.

«En qualsevol moment»

En la mateixa línia, l’assessor principal de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, va insistir en una entrevista a la cadena Fox en la imminència d’un atac militar contra Ucraïna, encara que va considerar que la diplomàcia continua sent una opció. «En qualsevol moment, Rússia podria iniciar accions militars contra Ucraïna, o podria ser d’aquí a dues setmanes, o Rússia podria optar per triar la via diplomàtica», va assenyalar.

Sullivan va considerar que Moscou té diferents alternatives entre les quals va fer referència a l’annexió de la regió de Donbàs, a l’est d’Ucraïna; una invasió total que inclogui arribar a la capital o atacs informàtics. Després de conèixer aquestes informacions, Ucraïna va instar a desconfiar de les «previsions apocalíptiques», perquè considera que les possibilitats d’una «solució diplomàtica» són «molt superiors» a les d’una «escalada militar».