Una constel·lació de minúsculs elèctrodes, una teràpia experimental d’estimulació elèctrica i només unes hores de tractament han aconseguit que tres pacients paraplègics (que havien perdut la mobilitat del tronc i les extremitats inferiors després d’un accident de moto) es poguessin posar drets i tornar a caminar. Així ho anuncia un estudi publicat ahir a la revista científica Nature Medicine, en què es presenta aquest èxit tècnic (i per ara només provat en un grup reduït de pacients) com una «opció terapèutica prometedora per restaurar la funció motora en persones amb lesió de la medul·la espinal».

Aquesta teràpia experimental, dissenyada i posada a prova per investigadors de la universitat suïssa de Lausana, es basa en la creació d’una paleta d’elèctrodes que s’implanten a diferents punts de la medul·la espinal. Aquests aparells, controlats a través d’un sistema extern d’intel·ligència artificial, imiten els senyals elèctrics que viatgen a través de la medul·la per connectar el cervell amb les extremitats inferiors i emulen el procés que, si no hi ha lesió, permetria el moviment. Gràcies a l’impuls d’aquest programari, els tres pacients que protagonitzen aquesta investigació van poder tornar a caminar, pedalar i nedar. Almenys parcialment (primer amb ajuda d’un arnès i després amb el suport d’un caminador). Segons Grégoire Courtine i Jocelyne Bloch, creadors d’aquesta tecnologia, l’èxit d’aquesta teràpia es basa en l’enfocament personalitzat. El sistema d’elèctrodes, de fet, ha estat dissenyat per modificar-se en funció de les necessitats de cada pacient.