«Diuen que això ens passa per haver contractat un polític. Doncs pot ser. No ens tornarà a passar». Martínez-Echevarría, el despatx d’advocats que va anunciar fa gairebé dos anys el flamant fitxatge d’Albert Rivera -enfocat com un cop d’imatge i potencial captador de clients-, renega ara dels resultats que ha obtingut del president executiu. De fet, el bufet assegura que demà es produirà un dinar entre Rivera i el CEO, Vicente Morató, en el qual es traslladaria a l’exdirigent taronja el descontentament de l’empresa.

Afirmen que Rivera va voler «avançar-se als esdeveniments» (a sobre de la taula, insisteixen sempre des del bufet, hi havia la possibilitat de prescindir dels seus serveis de manera immediata) i va posar en marxa la «sortida pactada» que tant ell com el seu número dos en política i al despatx, José Manuel Villegas, reclamen. «El rendiment era baix i la implicació, també. Des de fa temps hi ha malestar pels resultats. No es corresponen amb la retribució que té», afirmen des del despatx.

En l’entorn de l’exdiputat mostren la seva sorpresa i asseguren que les dades parlen per elles soles perquè la facturació del despatx ha passat en aquest temps de 16 milions d’euros a 20, i l’oficina de Madrid, en la qual Rivera té més presència, d’1,5 milions a gairebé 4. El punt de vista és diferent per al bufet, que atribueix el creixement a la «inèrcia» de l’empresa i es reafirma que l’aportació de l’exlíder taronja «ha estat més aviat res». La duresa de les paraules que se senten al despatx contrasten amb la sorpresa i el xoc que van assegurar que van sentir dilluns al matí. Morató va rebre un correu electrònic poc abans de les nou en el qual l’advocat de Rivera i Villegas (que ell no coneixia) l’informava que els seus clients volien resoldre el contracte amb Martínez-Echevarría que havien signat per cinc anys, tal com va avançar El Confidencial. Al bufet critiquen «les formes» i «no donen crèdit» a la comunicació electrònica quan la relació personal entre executius és «total». Asseguren que van tardar a poder parlar directament amb Rivera i que la iniciativa de qui encara apareix a la web com a president executiu «respon a tot menys a una sortida amistosa».