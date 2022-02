Les mascaretes deixaran de ser obligatòries en exteriors a partir d'aquest dijous a Espanya, després de la publicació aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'un reial decret del Ministeri de Sanitat pel qual se n'elimina l'obligatorietat, a l'haver millorat la situació epidemiològica. I és que, segons Sanitat, des del 21 de gener s'ha produït un descens ràpid de la incidència, que «es manté estable cap al descens progressiu», entre altres causes pels alts índexs de vacunació i per les mesures de control de transmissió no farmacològiques adoptades per la població. La decisió de suprimir les mascaretes a l'aire lliure s'adopta en constatar que tenen un impacte més elevat als espais interiors en què es reuneixen persones que no conviuen habitualment i en grans aglomeracions.

Les mascaretes deixen de ser obligatòries a l’aire lliure Es manté la mascareta en espais tancats No obstant això, hauran d'utilitzar sempre mascareta les persones majors de 6 anys, independentment de la distància de seguretat, en els següents supòsits: En qualsevol espai tancat d'ús públic o que estigui obert al públic.

En els esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure, quan els assistents estiguin drets. Si estan asseguts serà obligatori quan no es pugui mantenir una distància de seguretat d'1,5 metres entre persones, excepte en grups de convivents.

Als mitjans de transport aeri, amb autobús o per ferrocarril, incloent-hi les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com als transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen al mateix domicili.

En espais tancats de vaixells i embarcacions quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres, excepte en grups de convivents. S'eximeix en alguns casos o persones A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per treure's la mascareta, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

En el cas que, per la mateixa naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

En espais tancats d'ús públic que formin part del lloc de residència dels col·lectius que allà es reuneixin, com són les institucions per a l'atenció de persones grans o amb discapacitat.

També a les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reuneixin característiques similars, sempre que la cobertura de vacunació contra la covid-19 sigui superior al 80% amb pauta completa i de la dosi de record, acreditada per l'autoritat sanitària competent.

Aquesta última excepció no serà d'aplicació als visitants externs ni als treballadors dels centres residencials de persones grans o amb discapacitat, ja que en aquest cas sí que és obligatori l'ús de mascareta.