Tres homes protagonitzen la investigació de la desaparició i mort d’Esther López, ocorreguda a la matinada del 12 de gener a, Traspinedo (Valladolid). Un veí va trobar el seu cos dissabte passat a la cuneta de la N-122, a prop del restaurant La Maña. La Guàrdia Civil manté la investigació sobre 11 veïns, encara que són tres els que centren totes les indagacions, entre ells Carlos i Óscar, amic d’Inés, la germana d’Esther. Tots dos són les últimes persones que van ser vistes amb la dona a la matinada que ella va morir. Tots tres van estar en un bar i, segons els testimonis, tots tres van sortir del local cap a dos quarts de vuit de la matinada. Óscar i Carlos van mentir en les primeres declaracions. Dies després, Carlos va va apuntar cap a Ramón, el tercer home en aquesta història, com la persona que podia saber alguna cosa d’Esther. Ramón té antecedents per alguna baralla i per violència de gènere.