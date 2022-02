A partir de demà, un dels símbols més grans de la pandèmia, la mascareta, deixarà de ser obligatòria als espais exteriors, excepte en esdeveniments a l’aire lliure on els assistents estiguin drets o asseguts a menys de metre i mig, com per exemple en concerts. El Consell de Ministres va aprovar ahir un decret que modifica la redacció de la llei que en regula la utilització i que el 24 de desembre, en plena escalada de la sisena onada, es va endurir per obligar a l’ús del tapaboques pel carrer i en espais oberts. El canvi normatiu es publicarà avui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i entrarà en vigor demà.

La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, va aclarir que tampoc serà obligatori als patis dels centres educatius. La flexibilització en l’ús de la mascareta arriba just una setmana després que el Congrés convalidés per la mínima el decret pel qual se’n va endurir l’ús, gràcies al fet que es va incloure la revaloració de les pensions. L’oposició va retreure al Govern aquesta estratagema i que forcés la seva aprovació quan ja hi havia senyals de la baixada de la incidència i després que diversos estudis hagin demostrat l’escassa utilitat de la mascareta en exteriors per frenar els contagis. Mancant conèixer tots els detalls que publicarà el BOE, aquesta és una guia d’ús:

A l’aire lliure . No serà obligatori fer servir la protecció als espais a l’aire lliure d’ús públic, excepte en esdeveniments en què els assistents romanguin drets o estiguin asseguts però no es pugui mantenir entre ells la distància de seguretat de metre i mig, com ara concerts o partits de futbol. A més, el Consell Interterritorial de Salut va acordar recomanar-ne l’ús en aglomeracions, és a dir, quan es transcorri per un carrer ple o s’estigui esperant a creuar el semàfor i s’amunteguin moltes persones.

. No serà obligatori fer servir la protecció als espais a l’aire lliure d’ús públic, excepte en esdeveniments en què els assistents romanguin drets o estiguin asseguts però no es pugui mantenir entre ells la distància de seguretat de metre i mig, com ara concerts o partits de futbol. A més, el va acordar recomanar-ne l’ús en aglomeracions, és a dir, quan es transcorri per un carrer ple o s’estigui esperant a creuar el semàfor i s’amunteguin moltes persones. Als col·legis . A les escoles tampoc serà obligatori el seu ús al pati per als alumnes més grans de sis anys, atès que els petits ja estan alliberats tant a l’interior com a l’exterior. Catalunya i altres autonomies van adoptar ahir la decisió d’acord amb la modificació del decret per part del Consell de Ministres. Per contra, altres comunitats han expressat dubtes que la reforma legal sigui suficient sense canviar també el protocol educatiu vigent. Galícia , per exemple, ha informat que, de moment, les mascaretes continuaran sent obligatòries als patis. En qualsevol cas, la flexibilitat de l’ús als centres educatius suposa una gran novetat sobre la situació anterior al mes de desembre.

. A les escoles tampoc serà obligatori el seu ús al pati per als alumnes més grans de sis anys, atès que els petits ja estan alliberats tant a l’interior com a l’exterior. i altres autonomies van adoptar ahir la decisió d’acord amb la modificació del decret per part del Consell de Ministres. Per contra, altres comunitats han expressat dubtes que la reforma legal sigui suficient sense canviar també el protocol educatiu vigent. , per exemple, ha informat que, de moment, les mascaretes continuaran sent obligatòries als patis. En qualsevol cas, la flexibilitat de l’ús als centres educatius suposa una gran novetat sobre la situació anterior al mes de desembre. Al transport públic . A qualsevol lloc públic i interior, continuarà sent obligatòria. En concret, el decret de desembre obligava a la seva utilització «als mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o al telefèric; així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen al mateix domicili».

. A qualsevol lloc públic i interior, continuarà sent obligatòria. En concret, el decret de desembre obligava a la seva utilització «als mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o al telefèric; així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen al mateix domicili». A les oficines. La guia governamental de bones pràctiques als centres de treball estableix que la mascareta «no és imprescindible durant la jornada laboral si el tipus de feina no ho requereix i si es manté la distància interpersonal» entre treballadors de l’empresa.

La Comissió de Salut Pública manté la quarantena de set dies

La Comissió de Salut Pública va ajornar ahir la decisió de reduir el període de quarantena dels casos positius, que actualment és de set dies, a entre tres i cinc dies com havien demanat diverses comunitats autònomes, tot i que alguns experts consideren que és massa aviat per a aquesta relaxació. A la reunió es van aprovar les recomanacions per seleccionar persones candidates a rebre el fàrmac Evusheld, d’Astra Zeneca, per a la prevenció del coronavirus. Per altra banda, el Consell de Ministres va aprovar ahir un fons de contingència per un import de 253,4 milions d’euros per a l’adquisició, en un futur, de material sanitari de lluita contra el coronavirus, entre el qual hi ha el Paxlovid, fabricat pels laboratoris Pfizer, que el mes de gener va ser avalat per l’Agència Europea del Medicament (EMA).