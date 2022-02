Després de la gira per Moscou i Kíev, Emmanuel Macron ha intentat posar la millor de les cares possibles davant la falta de promeses concretes per part de Moscou cap a la desescalada. Un dia després de reunir-se al Kremlin amb el líder rus, Vladímir Putin, el president de França va viatjar a la capital d’Ucraïna, on es va reunir amb el president del país, Volodímir Zelenski, i on va assegurar entreveure «solucions» a la crisi de seguretat a Europa de l’Est. Des de Moscou, però, la interpretació del que va passar diferia substancialment, i els seus portaveus van anar negant o puntualitzant durant el dia algunes de les informacions proporcionades pel mandatari francès.

Ja al matí, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, havia desmentit un anunci, realitzat hores abans des de París per l’Elisi, assegurant que Putin havia promès al seu homòleg francès suspendre els exercicis i les maniobres militars que realitza constantment, des de l’inici de la crisi, el contingent desplegat a les proximitats de la frontera amb Ucraïna. A més, el portaveu presidencial va treure importància al paper de França en aquesta crisi, així com va posar en dubte el valor de la tasca portada a terme pel seu president.