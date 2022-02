Salah Abdeslam, el principal acusat i únic supervivent dels grups gihadistes que van participar en els atemptats del 13 de novembre de 2015 a París, amb 130 morts i centenars de ferits, ha assegurat aquest dimecres que no va matar ni va ferir a ningú i critica que s'enfronti per això a una cadena perpètua.

"No he matat ni ferit a ningú, ni tan sols un arrap", ha dit davant el Tribunal del Criminal de París, que avui i aquest dijous l'interroga per primera vegada sobre la seva radicalització i el període anterior a setembre de 2015.

Abdeslam, de 32 anys, ha admès que fa costat a Estat Islàmic (EI), però ha criticat que se l'estigui jutjant de manera "calumniosa" per - ha dit - intentar donar exemple: "En els casos de terrorisme les penes pronunciades són extremadament dures a vegades contra gent que no ha ferit ni matat a ningú", ha destacat.

De nacionalitat francesa i origen marroquí, encara que criat a Bèlgica, l'acusat ha assegurat que la Justícia gal·la envia amb el seu procés un missatge equivocat.

"En un futur, quan hi hagi algú que es trobi en un metro, en un autobús o en una altra part amb una maleta amb 50 quilos d'explosius i que en l'últim moment vulgui fer marxa enrere, sabrà que no té dret a pensar això perquè se'l perseguirà i humiliarà", va dir.

Abdeslam va ser l'únic de la cèl·lula gihadista que aquella nit no va activar la seva armilla explosiva i que tampoc va ser abatut durant aquests atacs, o cinc dies després en la pròxima localitat de Saint-Denis, on la policia va acabar amb la vida del presumpte coordinador dels atemptats, Abdelhamid Abaaoud, i de dos col·laboradors.

Amb la seva declaració d'aquest dimecres ha donat a entendre de manera indirecta que ell mateix se'n va penedir i ha reiterat malgrat la seva adhesió a EI, l'organització gihadista que en la seva opinió "combat per a restablir l'ordre islàmic".

"El món occidental imposa la seva ideologia a la resta del món. En molts països els valors occidentals passen per sobre dels valors islàmics. Per a nosaltres els musulmans és una humiliació", ha afegit Abdeslam, el germà de la qual Ibrahim va ser un dels terroristes suïcides de París.