El Tribunal Constitucional ha emparat una dona a qui es va sotmetre a un escorcoll en dependències policials abans de ser conduïda al calabós, pel qual es va haver de despullar de manera integral. El TC considera que es va vulnerar el seu dret a la tutela judicial efectiva, en relació amb el de no ser sotmesa a tractes degradants, en considerar que es va fer una investigació insuficient de la denúncia penal que va interposar contra aquesta pràctica.

L’alt tribunal es pronuncia sobre la denúncia d’una dona per tracte innecessari i vexatori per l’escorcoll amb nu integral a què va ser sotmesa durant la seva detenció policial, que va ser acordada judicialment, per un delicte de desobediència. Una jutgessa va admetre la denúncia i va demanar al cap de la unitat policial de Família i Dona que li remetés l’atestat i identifiqués la funcionària policial que va practicar l’escorcoll denunciat i informés sobre la seva necessitat i el protocol aplicable.

La denunciant va entregar al jutjat gravacions d’àudio que havia realitzat de forma subreptícia des que va ser detinguda fins que va ingressar al calabós. Però com que el desenvolupament de la detenció no havia estat recollit per les càmeres de vídeo existents a la comissaria, la instructora va arxivar la denúncia i va declarar que els fets denunciats no havien quedat acreditats i si ho haguessin estat no tindrien rellevància penal.