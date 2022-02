Un experiment europeu ha aconseguit una nova fita històrica en el procés de fusió nuclear, una àrea d’estudi encara en desenvolupament que, algun dia, podria proporcionar una font inesgotable, segura i neta d’energia per al món. L’assoliment s’ha forjat en les instal·lacions del reactor Joint European Torus (JET) d’Oxford, al Regne Unit, on gràcies a una mescla de fusió de deuteri i triti s’ha aconseguint el rècord d’energia de fusió de 59 megajoules i s’ha mantingut durant cinc segons. Segons van anunciar ahir els responsables d’aquesta investigació, els resultats de l’experiment són la demostració més clara en 25 anys del potencial de l’energia de fusió per a proporcionar una energia segura i sostenible amb baixes emissions de diòxid de carboni.

En la recerca hi han participat les científiques del Centre de Recerques Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (Ciemat) Elena de la Luna, una dels caps de grup de la campanya experimental, i Emilia Rodríguez Solano, coordinadora científica de diversos experiments. Totes dues pertanyen al grup internacional de científics del consorci EUROfusion que ha participat en els experiments del JET. A més, la recerca també ha comptat amb la participació de Mervi Mantsinen, del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputación, i Eleonora Viezzer, del grup de Plasma Science and Fusion Technology de la Universitat de Sevilla, coordinadores científiques de dues dels experiments. Potencials aplicacions La fusió, font d’energia responsable de la llum i la calor procedents del Sol i de les estrelles, és una reacció nuclear en la qual dos nuclis lleugers, com són els isòtops de l’hidrogen deuteri i triti, s’uneixen per formar-ne un altre més pesat, alliberant enormes quantitats d’energia. Té, per tant, el potencial de proporcionar una energia que complementaria altres fonts d’energia netes com l’energia eòlica i la solar. Segons esgrimeixen els experts consultats, la fusió podria subministrar una part important de l’energia necessària a nivell mundial durant molts milers d’anys. Per tal que les reaccions de fusió es produeixin es necessiten temperatures extremadament altes, de més de cent milions de graus celsius, la qual cosa permet que aquestes partícules puguin superar la seva repulsió elèctrica i s’acabin fusionant entre elles.