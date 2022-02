La Comissió Europea ha afirmat que les mesures implementades per Madrid, Barcelona, el Vallès Oriental i Occidental i Baix-Llobregat per reduir les emissions de diòxid de nitrogen i complir amb les directives comunitàries de qualitat de l’aire no van ser suficients per situar-se per sota dels límits establerts en el termini més breu possible.

L’argument de la Comissió ho ha plantejat aquest dijous una de les lletrades, Eulalia Sanfrutos, a la vista del judici davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que enfronta Espanya amb l’Executiu comunitari a causa de l’incompliment d’aquestes regions de les directives europees de qualitat de l’aire, un cas obert entre Brussel·les i Espanya des dels primers avisos al país l’any 2015. El cas de Madrid L’advocada de la Comissió ha remarcat que, en el cas de la zona de baixes emissions de Madrid, «tal com està plantejada no és una mesura suficient», cobreix una àrea reduïda, exclou molts vehicles i inclou massa excepcions, amb moltes mesures «diferides en el temps» i un horitzó de compliment «bastant llunyà». Sobre Madrid 360, ha assegurat que no es tracta d’un «pla de qualitat de l’aire», sinó només d’una «estratègia», i que no aporta un calendari precís per a la implementació. En el cas de les regions a Catalunya, Sanfrutos ha afirmat que les mesures «no són prou precises» i va considerar que no s’han posat a disposició recursos per executar-les». La resposta d’Espanya Per la seva part, l’advocada del Regne d’Espanya, María José Ruiz Sánchez, ha assenyalat que l’anàlisi per part de Brussel·les de les mesures adoptades per reduir emissions «ha de tenir molt present» tant les causes de les superacions dels límits com les mesures que s’adopten per fer front a les causes. En els casos de Madrid i l’àrea metropolitana de Barcelona, zones densament poblades i amb trànsit elevat, la principal causa de superació dels límits és el trànsit, una font de contaminació que ha de combatre’s amb «mesures estructurals» que «tarden temps a implementar-se», ha defensat Ruiz. Sanfrutos també ha argumentat que la superació dels límits per part d’aquests territoris espanyols viola les directives comunitàries al tractar-se d’una infracció «sistemàtica i generalitzada», mentre que Espanya ha replicat que el Tribunal ha de considerar la tendència a la baixa de les xifres d’emissions, que han començat a complir amb les directives comunitàries en diferents moments dels últims quatre anys després d’infringir-les des del 2010.