Espanya descarta, de moment, subministrar armes al Govern d’Ucraïna, ja que considera que és el moment de la diplomàcia i que una mesura com aquesta, ara mateix, l’única cosa que aconseguiria és empènyer al conflicte cap a l’escalada. Malgrat la llunyania geogràfica d’Espanya respecte a l’escenari de la crisi a Europa de l’est, el Govern de Pedro Sánchez va voler expressar la seva solidaritat amb l’Estat ucraïnès enviant ahir a Kíev al ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, que va reiterar el suport de l’Executiu a la integritat territorial de l’exrepública soviètica.

«Cal diplomàcia»

«Creiem que és el moment de la diplomàcia, no d’obrir escenaris i hipòtesis que no són aquí», va afirmar Albares quan se li va preguntar si Espanya seguiria el camí de Polònia o les repúbliques bàltiques i enviaria armes a Ucraïna per a defensar-se d’un eventual atac militar rus.